Esperamos con mucha ilusión la llegada de cada nieto

“Mama O y papá Yan” es como les nombran sus 6 nietos, tres hombres y tres mujeres, para ellos ser abuelos representa ser padres otra vez, pues dicen haber esperado con mucha ilusión la llegada de cada nieto.

Toñita “ como abuela he disfrutado las etapas de su crecimiento, de darles lo que a veces no les pude dar a mis hijos en el tiempo que los tuve chiquitos, me considero más exagerada en cuidar su alimentación y me preocupa cuando se enferman, disfruto mucho las gracias de mis nietos en cada una de sus etapas, todos son diferentes, siento que nos quieren y también se preocupan por nosotros”

Para don Juan y Toñita la familia representa un proyecto de vida y ésa es la razón que les da la fuerza par levantarse con ilusión al día siguiente, es el motor que los motiva a continuar con su misión de padres y abuelos hasta que Dios se los permita.

“Cada nieto tiene diferentes formas de demostrar respeto, cariño y amor hacia nosotros los abuelos, lo que me cuesta trabajo es desprenderme, que son los padres (mis hijos) los que tienen la responsabilidad”. Concluyó Toñita.

Feliz día del Abuelo.