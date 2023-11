Especialistas del IMSS Guanajuato retiraron tumor gigante de 21 kilogramos a derechohabiente en HGZ No. 21 en León

León, Guanajuato. – En una cirugía con duración de seis horas, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscritos al Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 de León, Guanajuato, retiraron con éxito un tumor ovárico de 21 kilogramos a la señora Hilda “N” de 60 años, ama de casa y madre de tres mujeres y dos hombres, quien disfruta viajar en motocicleta. Se emplearon todos los recursos de personal y equipamiento médico requeridos para el caso, con los cuales se cuenta en el nosocomio, para beneficio de la población derechohabiente.

“La paciente acudió a consulta de primera vez por una tumoración pélvica, por lo que fue sometida a estudios de imagen y laboratorio ante la sospecha de una entidad maligna al ser una de las principales causas el cáncer de ovario. Se le realizaron las pruebas necesarias determinando que se trataba de un tumor dependiente de ovario y con baja sospecha de malignidad”, expuso el doctor Daniel Alejandro Cantú Pedroza, cirujano oncólogo del hospital.

Indicó que entre las causas de los tumores se encuentra la edad, obesidad, tabaquismo y falta de actividad física principalmente, pero en específico para los tumores de ovario son las alteraciones hormonales de la mujer. Estas lesiones no causan síntomas al inicio, pero van creciendo de una forma paulatina hasta generar oclusión intestinal, alteraciones en el tránsito evacuatorio o problemas para la buena digestión.

Por su parte, el doctor Arturo Reyes Hernández, jefe de Cirugía del HGZ No. 21 explicó que desde que se tuvo conocimiento del caso de la señora Hilda se movió una maquinaria impresionante, desde asistentes médicas, laboratorio, camilleros, Enfermería, radiólogos y diferentes especialistas, quienes hacen cada uno su trabajo para realizar este tipo de procedimientos y llegar al diagnóstico y posteriormente a una intervención quirúrgica minuciosa, necesarios para esta clase de patologías.

El jefe de Cirugía informó que a la paciente se le realizaron marcadores tumorales muy especializados en laboratorio, tomografías con medios de contraste en rayos X, análisis por Anestesiología, entre muchas otras acciones.

Se dio seguimiento puntual al caso para lograr que la paciente se encontrara en las mejores condiciones para la realización de la cirugía, con base a todos los cuidados y lineamientos establecidos. La derechohabiente Hilda ya no podía dormir, ni alimentarse correctamente, incluso pudo haber crecido más la tumoración y generar afectaciones mayores afectando su calidad de vida aún más.

Dijo el especialista del IMSS que el pronóstico inicial, de acuerdo con los marcadores tumorales y las tomografías, era incierto, ya que en la tumoración estaban involucrados grandes vasos sanguíneos porque comprimía la aorta y se debía tener mucho cuidado con la disección.

El doctor Gerardo Barajas, jefe de Quirófanos y Anestesiología del hospital resaltó que la paciente llegó a presentar compromiso hemodinámico pulmonar importante, por lo que en caso de no haber recibido atención adecuada y oportuna estaba en riesgo de muerte, pero en el hospital, aun siendo de segundo nivel de atención, se logró llevar a buen término el proceso para bien de la señora Hilda.

“Me sentía sofocada y no podía hacer bien del baño, me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, narró la señora Hilda.

Compartió: “estoy mucho más tranquila porque antes también me daban dolores muy fuertes que me llevaron al servicio de urgencias. La atención ha sido muy buena, todos muy amables, me trataron muy bien, estuvieron al pendiente de todo lo que me pasaba, me checaban. Son muy sabios en esto, atienden muy bien. Me gustaría darles las gracias en persona a todos porque me atendieron bien”.

Gracias a que el Instituto cuenta con todos los recursos necesarios, infraestructura y grandes especialistas para estos padecimientos, actualmente la paciente se encuentra en seguimiento para establecer si requiere algún tratamiento en específico, de acuerdo con el resultado de patología del tumor, pero en relación al tema quirúrgico tendrá una calidad de vida muy buena y podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas.