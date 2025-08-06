Entrega el municipio de Guanajuato 92 nuevas escrituras

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal Samantha Smith encabezó la firma de 92 nuevas escrituras como parte del programa de regularización de predios irregulares en la capital.

Este proceso de regularización inició en la administración anterior y ha tenido continuidad con el objetivo de garantizar certeza jurídica a quienes han habitado por décadas en predios sin escriturar. En esta ocasión serán beneficiadas familias de La Exvía del Ferrocarril, La Luz, Arroyo del Pirul, Cerro de la Bolita y Manantial de la Aldana.

Durante su intervención, la directora general de Desarrollo Urbano, Monserrat del Rocío Villagómez López, subrayó que “la finalidad de este programa es otorgar certeza jurídica en respuesta a un orden social y urbano para las familias guanajuatenses.

Por su parte, el presidente de la Delegación Guanajuato del Colegio Estatal de Notarios, Andrés Guardado Santoyo, reafirmó el compromiso social del gremio al señalar que “la escritura pública no es solo un documento, es el reconocimiento legal de un derecho legítimo que otorga estabilidad patrimonial y familiar. Como notarios, acercamos la legalidad a quienes más lo necesitan, especialmente a quienes han vivido por años sin regularizar sus propiedades”.