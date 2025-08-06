Amordazado y maniatado sobre un sillón encuentran cuerpo en río Silao

Irapuato, Guanajuato.- Un cuerpo fue encontrado en el río Silao, a la altura de la avenida Malecón del Río. Al parecer, correspondía a una persona de sexo masculino que estaba amordazada y maniatada. El hombre fue dejado sobre un sillón con evidentes signos de violencia.

En relación con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona detectaron un cuerpo cerca del río, por lo que alertaron a las autoridades. Al llegar, la policía municipal y los paramédicos confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, quien estaba sobre un sillón envuelto en cobijas.

Como parte del protocolo se acordonó el área y poco después llegó personal de la Fiscalía y de la SEMEFO. El cuerpo fue trasladado para su necropsia y la evidencia fue recogida para comenzar con las respetivas investigaciones.

La identidad y características de la víctima es desconocida por ahora. La Fiscalía trabaja en el caso para esclarecer los hechos.