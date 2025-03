Entre cuestionamientos y señalamientos, comparece el fiscal general del Estado

Guanajuato, Gto.- Diputadas estridentes, algunas lisonjas parlamentarias, muchos cuestionamientos y pocas respuestas. Ni la prensa se salvó de un fiscal hábil para torear, con disgusto contenido a veces y pagar el cargar con el estigma que le heredó Carlos Zamarripa.

El primer informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, fue de más de 4 horas de momentos variados: de la cordialidad a la tensión. AL final, sólo compromisos de reuniones e

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo con diputadas y diputados de la Legislatura 66.

Tocó al panista Jorge Arturo Espadas Galván, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, recibir al funcionario, que llegó muy saludador a la sede del Congreso del Estado.

Vázquez Alatriste abrió con la presentación de rigor: se harán modificaciones sustanciales para dar un cambio de enfoque a la procuración de justicia, se aplicó un nuevo modelo de gestión y atención a la ciudadanía; se está trabajando en establecer metodologías para que el ministerio público sepa que va a salir a buscar y se busca garantizar una investigación científica.

Nada de números, nada que mostrara una mejora en las pocas semanas en el cargo. El informe corresponde a 2024 y, por ende, era el que le tocaba dar a Zamarripa.

Round 1

En la primera ronda de preguntas intervinieron José Erandi Bermúdez Méndez, Antonio Chaurand Sorzano, Rocío Cervantes Barba, Luz Itzel Mendo González, Rodrigo González Zaragoza, Carolina León Medina, María del Pilar Gómez Enríquez, Maribel Aguilar González y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Los temas principales: acciones contra la extorsión –que se ha incrementado- en Salamanca, Celaya e Irapuato, qué hacer con funcionarios que no hacen bien su trabajo adecuadamente, por qué se ha incrementado la extorsión y cuántas de las denuncias se han resuelto, abigeato, revictimización de mujeres y violencia contra ellas, entre otros.

Luego siguieron Susana Bermúdez Cano, Miriam Reyes Carmona, Ernesto Millán Soberanes, Alejandro Arias Ávila, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Manuel Zanella Huerta.

Agregaron sus preocupaciones sobre los feminicidios, agresiones sexuales a menores niñas, niños y adolescentes y cuántas víctimas han necesitado medidas de protección. El morenista Millán abrió metralla: si iba a seguir siendo cómplice de los ricos y poderosos o iba a dar seguimiento a diversos casos y ofrecer justicia para los guanajuatenses.

Hasta ahí, el fiscal, sereno y un Jorge Espadas al que las y los diputados –de todos los partidos. No le respetaban tiempos. Siguieron con atender los clamores de los grupos de personas buscadoras y cuestionamientos a los números bajos den asuntos a carpetas de investigación en el caso de trata de personas y casos de violencia familiar y le preguntaron sobre el monto de las 16 jubilaciones de la Fiscalía General y los cambios estructurales que debe realizar

Vázquez Alatriste destacó, en materia de extorsión, que en Irapuato desarticuló una célula criminal que se dedicaba a ese delito y que en las últimas semanas disminuyó en los municipios de Irapuato, Celaya y Salamanca; que se está fortaleciendo el programa de atención y el área de visitaduría, que se tienen 139 carpetas de investigación iniciadas de robo de ganado, que combate a la impunidad y se está incrementando la capacidad operativa del Centro de Atención para las Mujeres. Añadió que cuentan con el análisis para combatir el índice de impunidad, lamentó la falta de denuncia ciudadana para combatir delitos de alto impacto; que todas las investigaciones y aseveró que sí se ha evitado la revictimización.

Round 2

Llegó la parte más ruda. En la segunda ronda cuestionaron las y los congresistas Karol Jared González Márquez, Hades Berenice Aguilar Castillo, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, María Eugenia García Oliveros, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Luis Ricardo Ferro Baeza, Yesenia Rojas Cervantes y José Salvador Tovar Vargas.

Ahí se soltó la combativa Hades Aguilar, que legisla poco, pero critica mucho y fuerte. Manta y pancartas la cobijaron y se solazaba en su tono inquisidor ante un fiscal que ni siquiera se dignaba en voltear a verla.

Los temas de Hades: el no reconocimiento a los feminicidios, pues de 600 muertes de mujeres sólo 29 son calificadas como feminicidios, que caso 8 de cada 10 casos sigan sin resolverse y que el Poder Judicial libera pronto a detenidos. Los datos correspondían a la era de Zamarripa, pero Vázquez Alatriste debió soportar no sólo la voz elevada, sino una colección de epítetos. Lo más leve que le dijeron era que su comparecencia era un circo y que estaba sometido a la gobernadora Libia Dennise y al exfiscal Zamarripa.

La sorna llegó cuando dijo que el fiscal se dedicaba a tomarse fotos y posar como si fuera un personaje de la serie “la ley y el orden”. El fiscal miraba a veces al frente, a veces la pantalla de su computadora.

Los últimos participantes de la ronda pidieron respuesta sobre los protocolos para dar seguimiento a las denuncias presentadas; y los avances en la protección de periodistas y personas buscadoras.

El funcionario mencionó que 31 carpetas de investigación fueron sustanciadas y en 30 se ejerció la acción penal, que las medidas de protección han sido efectivas para evitar nuevas agresiones, que el programa de ventanilla única permitirá el contacto permanente con las víctimas y que se establecerán reuniones periódicas con grupos de personas buscadoras y periodistas que atenderá personalmente; que el bajo porcentaje de vinculación a proceso es un área de oportunidad, no está al momento a la altura, pero se está trabajando en ello; y se está analizando y trabajando en el tema del Fondo de Atención a Víctimas.

Aclaró que la Fiscalía no paga jubilaciones. Sobre el asunto de FIDESSEG, respondió no se tiene comprobado ningún desvío, solo se dieron recomendaciones; la Fiscalía tiene cosas que se dejaron de hacer, trabajo que no se abordó en su momento y se hará.

Eso encendió a Hades Aguilar y sólo el micrófono apagado evitó que sus gritos y reclamos no se escucharan tanto.

Respecto a la búsqueda de personas, el fiscal dijo que fue creada una unidad de búsqueda de familiar y externó algo que levantó ámpula: no hay una crisis forense, que las alertas se activan de manera inmediata y sin dilación, que la protección a personas buscadoras está en coordinación con la Secretaría de Gobierno y otras instancias para la confirmación de los diagnósticos correspondientes. Remató: se obtuvieron 22 sitios de hallazgos o fosas clandestinas; la identificación forense se encuentra información pública en la página de la fiscalía.

Ya para entonces la molestia morenista era evidente. Vázquez Alatriste siguió con la vista pegada en la pantalla, sin voltear a ver a Hades.

Último round

En la última ronda: Ana María Esquivel Arrona, Plásida Calzada Velázquez, Angélica Casillas Martínez, Martha Edith Moreno Valencia, Jesús Hernández Hernández, David Martínez Mendizábal y Roberto Carlos Terán Ramos. Los temas: el programa estatal de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, la desaparición de mujeres, la protección de las mujeres buscadoras, el registro estatal de fosas clandestinas, trata de personas y cuerpos que se encuentran en el área forense de la Fiscalía, pero que no han sido identificados ni reclamados.

Las respuestas

Los índices de desaparición forzada es tema que corresponde a seguridad estatal y federal, respondió. Agregó que no hay personas judicializadas por casos de aborto; se cuenta con protocolos e infraestructura para atender a personas con discapacidad, así como brindar atención digna a todas las personas; la integración de la Unidad de Análisis de Contexto es multidisciplinaria; se cuenta con intérpretes para atender a pueblos originarios; promover la resolución pacífica de conflictos; y que una persona no debe de esperar más de 15 minutos en ser atendido.

Al final, saludo cordial con las bancadas, entre ellas la morenista, pero sin una Hades que seguía en plan Noroña. Acordaron una reunión para aclarar más dudas.

Ante la prensa

Al finalizar la comparecencia, el fiscal fue abordado por representantes de los medios de comunicación. El tema más fuerte fue sobre los campos con restos humanos y hornos de incineración encontrados en Jalisco; también sobre los cuerpos no identificados o no reclamados en Guanajuato y sobre los potenciales cambios en la Fiscalía.

El rostro de enfado ante la rijosidad morenista ya era de enfado ante ese insistente grupo de periodistas. Como lo hizo con las y los diputados, dio respuestas vagas y generales. Sobre los cuerpos, dijo que ya lo había dicho en la comparecencia. En realidad, lo dijo la morenista Plásida Calzada: más de 600 cuerpos para identificar. El número señalado por personas buscadoras es mucho mayor, supera los dos mil.

Entre lo declarado, quedó algo claro: mantiene a gente de la era Zamarripa que sí tiene perfil y hará los cambios necesarios una vez que concluya el correspondiente diagnóstico, “porque debo meter a los míos, imprimirle mi sello a la Fiscalía”.

Nuevamente se fue contrariado. Al fiscal le gana la víscera y sufre para contenerla. Dejó a la prensa insatisfecha y se fue a comer.

Relacionado