Encuentran muerto a marino vinculado al huachicol fiscal en Tamaulipas

Tamaulipas.- A un día de que el secretario de Seguridad anunciara la detención de directivos de empresas y marinos activos, el capitán de la marina, Abraham Jeremías Pérez Rámirez, presunto vinculado con la red de huachicol fiscal en Tamaulipas, fue encontrado sin vida. La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó su muerte y aunque las causas aún no son reveladas, se especula que atentó contra su vida.

El capitán Abraham Jeremías había sido nombrado por el director de aduanas de Tampico como una de las personas inmiscuidas en la red de corrupción que permitió continuar al huachicol en el estado. Al parecer, las cabecillas serían el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías, su hermano.

Tras la acusación, la SEMAR expresó en un comunicado el fallecimiento del capitán, cuya orden de aprehensión aún no había sido emitida. Sin información sobre su muerte, la institución anunció que “se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

Apenas el 7 de septiempre, Omar Harfuch, secretario de Seguridad, había informado la captura de 14 personas involucradas en delitos referentes al robo y venta de combustible, entre los que destacan 3 empresarios, 5 marinos en activo y uno retirado, además de 5 exfuncionarios de aduanas. A la par, se aseguraron 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico.