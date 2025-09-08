En Dolores Hidalgo: Incautan arsenal y más de mil dosis de droga en operativos

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- En el marco de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) y como parte de la operatividad permanente que mantiene la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), realizaron un operativo interinstitucional en distintos puntos del municipio.

Como resultado, se logró la detención de una persona, así como el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores, 1 mil 800 dosis de presunta droga y diversos indicios relacionados con una célula criminal.

En un primer hecho, en la colonia Independencia fue detenido Guillermo Saúl “N”, de 40 años, quien portaba en una mochila un arma de fuego corta calibre 9 mm, un cargador y dos cartuchos útiles. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

En seguimiento a una investigación relacionada con un homicidio ocurrido en un centro de rehabilitación, las FSPE revisaron un hotel, donde posteriormente fueron asegurados dos vehículos presuntamente vinculados con los hechos violentos; cuatro armas de fuego (tres cortas y un fusil), 394 cartuchos útiles de distintos calibres, siete cargadores, 600 dosis de presunto cristal, 1 mil 200 dosis de posible marihuana, dos teléfonos celulares, libretas con información y dos parches con siglas alusivas a una célula criminal.

Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su procesamiento pericial.

De manera adicional, en la colonia Centro se cumplimentó una orden de cateo sobre la calle Nayarit, en la que fueron asegurados dos vehículos y dos motocicletas con reporte de robo, así como cuatro motocicletas con alteraciones en el número de serie.