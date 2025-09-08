Carretera Irapuato-Abasolo: accidentes viales afectan el tráfico

Irapuato, Guanajuato.- Los trabajos para retirar el tráiler que terminó a las afueras del camino por un impacto contra una camioneta de personal el domingo pasado y el accidente en el que al menos 3 tractocamiones tuvieron un choque por alcance afectó significativamente el tráfico en la carretera Irapuato-Salamanca.

El choque entre una camioneta de personal y un tráiler cerca de la comunidad La Playa dejó 3 personas sin vida y daños graves en los vehículos el pasado domingo. Las obras para retirar el tráiler que terminó a las afueras del camino continúan. Con grúas y equipo especializado Protección Civil acudió a reanudar labores. Mientras tanto se destinó un solo carril en la carretera, al menos en ese tramo, por lo que el tráfico se acumula.

Además, a la altura del entronque hacia Cuerámaro, se registró un choque múltiple de 3 camiones de carga y una camioneta. Al parecer, no hubo personas lesionadas y el hecho ocasionó sólo daños materiales, sobre todo en la parte delantera de los vehículos. Sin embargo, la circulación en sentido de Irapuato a Abasolo resultó perjudicada por tiempo indefinido.