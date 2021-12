Elon Musk es la Persona del Año 2021, según la revista Time

La revista Time nombró este lunes al dueño de Tesla y también emprendedor espacial Elon Musk como la Persona del Año 2021, destacando el despegue vivido en 2021 por este magnate de la tecnología.

“La persona del año es alguien influyente, y pocos individuos son más influyentes que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente más allá de la Tierra también”, destacó en un tuit la revista, citando una frase de su editor en jefe, Edward Felsenthal.

