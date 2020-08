Elihú Ruthless amigo: ¡Que triste saber que ya no estás en este mundo!

Irapuato, Guanajuato.

“Amigo Elihú la vida es corta y nadie sabe cuándo va a terminar, lo único que sabemos es que posiblemente alguien te va recordar”, palabras de uno de los cientos de amigos que el comunicador desaparecido hace 12 días escribieron, luego de que fue encontrado sin vida.

Elihú Ojeda Vallejo, había salido de su casa en Valle de Santiago cuando fue reportado como desaparecido, siendo encontrado sin vida y sin que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia en la que trabaja como vocero, haya dado datos de la investigación.

Según los datos que se han dado a conocer de manera extra oficial, el cuerpo del periodista tenía signos de violencia, aunque se desconoce en qué lugar, posición o mayores datos, al igual si fue localizado su vehículo o si existen líneas de investigación que determinen si fue asesinado o cuál fue la causa de muerte.

El sábado 15 de agosto a las 6 de la tarde salió de su casa en Valle de Santiago rumbo a Salamanca, vestía pantalón y playera negra; viajaba a bordo de su vehículo, un mazda hatchback color blanco y al parecer en el trayecto simplemente desapareció.

“Descansa en Paz Amigo del Alma, que Dios nuestro Señor y sus ángeles te reciben con los brazos abiertos. ¡Te vamos a extrañar! ¡Te quiero hoy y siempre un abrazo enorme hasta el cielo, hazlos reír y felices, así como nos hacías reír a nosotros!”, Raúl Suárez.

“Hasta pronto amigo siempre vas estar presente entre nosotros no fue justo lo q te paso teníamos la esperanza de encontrarte con vida, pero ahora ya estás con dios un abrazo hasta el cielo elihu y esos planes quedaron pendientes en otra vida nos volveremos a ver… Elihú Ruthless Raba”, escribió Ramón Aguilera.

“Podría decir todas esas cosas bonitas que se dicen en estos casos. Que fue un placer conocerte. Que por qué te has ido. Que cuesta hacerse a la idea de que tu risa no llenará más noches. Que te echo de menos. Que no te demostré cuán importante eras para mí…” Óscar lucero.

“Mi fe se cae en pedazos…😭😭😭 Elihú Ruthless Raba. ¡Te encontraron!!! pero no como queríamos…Ya no habrá esa puesta en escena de cri cri a la que convocaste y solo fuimos Atziri y yo…” Dulcinea Clarice.

“Estoy segura que donde quiera que estés inundarás de alegría, de buena vibra y sobre todo de amor”, Isit Estrada.

“Hermanito, no te tocaba, pero te llevaremos en el corazón, con esa pinché actitud y bonito recuerdo. No es un adiós, es un hasta pronto… Descansa en paz”, Alex Besser.

“Abro el Facebook y me entero de que has partido mi alma está rota amigo 😢😢😢 lo único que me pregunto es porque a las personas buenas les pasan estas cosas”, Atziri Valencia.

“Gracias por dejarme coincidir en esta vida contigo, extrañaré tus risas, extrañaré tu ser. Te has adelantado al viaje, para el que todos tenemos boleto, pero con fecha diferente, fuiste luz en la tierra y seguirás siendo luz”, Gaby Rayas.