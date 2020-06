El Polo II del centro de la ciudad exige que el Gobierno los tome en cuenta

Irapuato, Guanajuato.- La líder de Comerciantes del Polo II, Elvira Ávila Falcón, contó que están desesperados por no poder sacar su mercancía que son frutas y verduras y por lo tanto tienen que tirarla a la basura pues se echa a perder

Día tras día comerciantes de la zona ubicada a un costado de la Nave Porfiriana desperdician su mercancía pues los filtros ubicados en Colon y Manuel Doblado perjudican en cierta parte a todos los comerciantes de la zona.

“Ya estamos desesperados, se nos echa a perder la mercancía y más con el calor que hace no dura nada, desvían a la gente y los tienen vuelta y vuelta y al final de cuentas deciden no entrar pues la gente se la pasa rodeando”, contó.

Con lo anterior la señora Elvira señala que ya no tienen dinero para comprar más mercancía diariamente, externa que definitivamente esto del Coronavirus los ha perjudicado bastante.

“Nosotros también necesitamos el apoyo del gobierno nos dicen que no porque estamos activos pero si no hay gente y no dejan pasar a la mayoría como quieren que saquemos la mercancía” concluyó.