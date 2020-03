El Panteón de Pénjamo, también panteón para maquinaria millonaria

Pénjamo, Guanajuato.- El panteón de Pénjamo es el mejor escenario para una máquina que costó millones de pesos y que ahora se encuentra abandonada e inservible. Aunque o se ha dado a conocer de manera oficial si pertenece a la maquinaria valuada en 10 millones de pesos, adquirida por el alcalde panista Juan José García López al empresario Juan José Balver “El Che”.

Una maquina DR7 con las siglas Ayuntamiento 2018-2021, permanece inmóvil, sin algunas de sus partes, oxidada, sucia, deteriorada, en el panteón municipal de Pénjamo; ahí junto a las gavetas que están y sirven para los muertos.

En base a la información que existe esta máquina podría ser el DR7 año 2001 que fue adquirida por un costo de poco más de 3 millones de pesos entre el presidente reelecto Juan José García y su “amigo” el empresario y ex candidato de MORENA, “El Che”.

Es decir, se encuentran categóricamente 3 millones de pesos “sepultados” y listos para al menos ser vendidos como fierro por kilo, aunque la situación oficial no se ha logrado obtener, pues en presidencia el alcalde no se ha podido localizar y en la unidad de Acceso a la Información no existen presuntamente los acuerdos.

A la fecha la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, tampoco a emitido boletín sobre el inicio de una auditoria e investigación en la que se pudiera determinar un daño al erario público, pese a que la diputada del PRI Celeste Gómez y el senador del PAN, Erandi Bermúdez, han pedido transparencia.

LOS TRES JOSÉ’S DE PÉNJAMO: RIVALES, AMIGOS Y SOCIOS

José Martínez Felipe tesorero de Pénjamo, Juan José García López alcalde y Juan José Balver “El Che”, empresario; por un lado, “rivales en la política”, por otro amigos entrañables y al parecer el más importante, socios de acuerdos comerciales con dinero público