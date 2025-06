El Orgullo LGBTI+ llega por primera vez a penitenciarias de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato. “Soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual… soy humano”. Esa fue la consigna que encabezó una jornada histórica para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Con pancartas, colores, coronas, pelucas, música y muchas emociones, personas privadas de la libertad en Guanajuato alzaron la voz para mostrarse como son: con dignidad, identidad y orgullo. Y no se trató solamente de colores y adornos, fue una forma de decir: aquí estoy, soy yo.

En un hecho sin precedentes en la historia penitenciaria de Guanajuato, personas privadas de la libertad en varios centros estatales protagonizaron las primeras conmemoraciones del Orgullo LGBTI+, organizadas con acompañamiento institucional, en un ambiente de respeto, expresión libre y reafirmación de derechos.

Por primera vez, los centros penitenciarios del estado fueron sede de una Marcha del Orgullo LGBTI+, con la participación de 828 personas, de las cuales 310 son mujeres. Lo hicieron con respeto, alegría y el acompañamiento del personal penitenciario, en un ambiente de inclusión, sin incidentes y con respaldo institucional.

“Estamos muy emocionadas porque esto nunca había ocurrido en el Sistema Penitenciario y fuimos afortunadas en ser una de las primeras parejas en cumplir su sueño”, dijeron Elitani y Joselyn, quienes contrajeron matrimonio en el marco de esta jornada.

Ellas fueron una de las seis historias de amor que dijeron ‘sí’ dentro de los centros penitenciarios. Dos de ellas, con orgullo, en igualdad.

Los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social (Cepreresos) se llenaron de banderas arcoíris, carteles con frases como “Me amo como soy”, “Pride en voz alta”, “Orgullo gay”, “En un mundo lleno de prejuicios, la valentía de ser auténtico es un acto revolucionario” y pasarelas donde quienes históricamente habían vivido rechazo mostraron su autenticidad. Caminaron con orgullo entre muros, pero también con alas: las del reconocimiento, la libertad interior y el amor propio.

En León, Valle de Santiago, Acámbaro, Pénjamo y otros centros, la comunidad LGBTI+ fue protagonista de una jornada inédita de respeto y visibilidad.

Desde la proyección de películas como Bohemian Rhapsody hasta concursos de “Reina del Orgullo”, pasando por matrimonios igualitarios y pláticas informativas, las actividades fueron diseñadas para fomentar la empatía, la escucha y el derecho a ser. Detrás de cada bandera alzada en los centros penitenciarios, hubo una historia que un día fue dolor y hoy es resistencia.

“Yo quiero apoyar aquí a la comunidad en lo que necesiten, quiero levantarme y decir: en la cárcel hay gays. Y somos fuertes.”, expresó Alexa, de 25 años, quien lleva cinco años en reclusión y participó como organizadora.

La Secretaría de Seguridad y Paz, a través del Sistema Penitenciario Estatal, ha puesto en marcha una política institucional de no discriminación, con enfoque de derechos humanos, alineada con el Decálogo del Gobierno de la Gente, que coloca la dignidad humana en el centro de toda política pública.

“Hoy reconocemos con respeto a quienes, desde su identidad, su orientación y su historia, nos recuerdan que la dignidad humana no tiene etiquetas”, afirmó el secretario de Seguridad y Paz Juan Mauro González Martínez. Lo anterior en sintonía con la visión de que, en Guanajuato, cada persona vale por quien es, como lo ha señalado gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“No somos diferentes, somos seres humanos. Es difícil callarse y no expresar tus sentimientos, pero hay que decir lo que sentimos. No me pidas que me arrepienta de ser quien soy. Si algo me salvó, fue encontrarme”, dijo con firmeza Azucena.

“Me acordé mucho de mi papá, porque fue el único en el mundo que me ha aceptado como soy. Él me dijo: ámate, hija, como eres. No está mal”, compartió Grecia, mientras recordaba la canción del grupo musical Queen que sonó durante la jornada.

Privadas de la libertad, pero no de su voz, muchas compartieron su historia por primera vez ante un público que las escuchó sin juzgar. “Puedes ser y hacer lo que tú quieres, siempre y cuando te lo propongas y te aceptes como eres”, dijo Carla, joven trans recién ingresada a uno de los centros.

Además de las actividades de conmemoración, se celebraron seis bodas dentro del Sistema Penitenciario Estatal, de las cuales dos fueron matrimonios igualitarios. Todo esto bajo la coordinación del personal técnico, médico y psicológico, con seguimiento individual a cada integrante de la comunidad LGBTI+.

“Me he sentido respetada y apoyada por mis compañeros, sobre todo ahora que no he recibido la visita de mi mamá, me apoyan en lo que pueden,” dijo Carla. “Yo les diría de mi parte que sean lo que quieran, que demuestren quiénes son y no tengan miedo a nadie. La gente es libre de hacer y amar a quien quiera.”

La Secretaría de Seguridad y Paz continuará generando espacios donde la diversidad se proteja, se garantice y se valore. Porque reconocer la identidad de cada persona también es una forma de construir paz.

En palabras de Alexa: “Brillen, salgan adelante como sean y afronten su realidad. No finjan algo que no son, porque esa es la infelicidad. Vivan la felicidad y van a descubrir la sonrisa que yo porto el día de hoy.”