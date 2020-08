El médico del pueblo: David Rojas Jaramillo

Manuel Doblado, Guanajuato.- David Rojas Jaramillo es un hombre que ha tenido que tomar decisiones difíciles en su vida, una de ella fue cuando tuvo que elegir entre estudiar una especialidad en el área médica o apoyar a su papá a sobresalir de un problema que lo tenía entre vivir o morir.

David es originario de Manuel Doblado, está casado con Mely Torres y tiene dos hijos, un día decidió estudiar medicina y a la fecha es médico de profesión; trabajo que le ha generado un respeto entre la población no sólo por las actividades que realiza, sino por las anécdotas que se cuentan de él por la sensibilidad que según sus pacientes ha sido con ellos.

“A veces llegan personas al consultorio y me preguntan que cómo las veo y mi respuesta es ‘va muy bien’ y eso cambia todo el panorama, porque no sólo se trata de medicar, sino de ponerse en los pies de cada persona que se encuentra enferma, dar esperanza también ayuda”, dijo el doctor.

Rojas Jaramillo, comentó que cierto día su papá le dio una parálisis, justo cuando él había decidido irse a estudiar una especialidad, fuera del Estado, detallando que fue complicado, pero al final estaba primero su familia “los estudios pueden esperar, pero amo a mis padres y ellos siempre me van a necesitar”.

Al igual comentó que a través del tiempo ha sabido sortear su vida profesional y personal en distintos aspectos, uno de ellos, el haber tomado las riendas del Hospital Comunitario de Manuel Doblado, donde fue el encargado durante casi dos años.

“Estar al frente del hospital es algo complejo, porque no sólo es dar órdenes es hacer sentir a quienes vienen que van a ser atendidos y respetados; un día llegó mi nana al hospital y ella está enferma, entonces cuando me vio me dijo ‘Davicito’ y una enfermera le dijo, ‘a él debe referirse como el doctor David o señor director’, pero yo le dije usted me puede decir como quiera, porque ella es una mujer que toda mi vida estuvo conmigo y ella me conoce de niño, me conoce como Davicito”, dijo el doctor, David Rojas Jaramillo.