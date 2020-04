El IMSS adelantará el pago a más de 3 millones de jubilados por COVID-19; cómo cobrar la pensión

Ante la crisis económica desatada en México por la llegada del coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, para ayudar a 3.8 millones de jubilados, adelantará el pago de las pensiones de mayo. Por medio de un comunicado, indicó que los recursos estarán listos para disponer el jueves 30 de abril.

En firme congruencia con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud (SSa), el IMSS insta a los derechohabientes a no acudir el mismo día a cobrar, con la finalidad de evitar conglomeraciones de personas en las sucursales bancarias y cajeros automáticos.

Asimismo, el instituto apuntó que los beneficiarios de esta medida pertenecen a uno de los demográficos más vulnerables ante el COVID-19, por eso urgieron a que quien tengan la posibilidad de mandar a alguien de su familia que no corra tanto riesgo, lo haga.

En la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, anunciada el 23 de marzo, se especificaron los grupos vulnerables y destacaron que los pacientes de coronavirus mayores a 60 años presentan un riesgo importante a fallecer por complicaciones de la misma enfermedad. También se mencionó que existen agravantes externos que la población adulta mayor suele padecer en México, como sobrepeso, enfermedades cardiacas, diabetes, padecimientos crónicos degenerativos.

Hasta el momento, el SARS-Cov-2 ha sumado en el país un total de 17,799 casos y 1,732 decesos, así lo informó José Luis Alomía, director de epidemiología, en el reporte técnico del miércoles 29 de abril. Aunado a esto, el pasado 21 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró oficialmente la entrada a la Fase 3 de la epidemia, lo cual conlleva un recrudecimiento en las medidas restrictivas para evitar contagios de coronavirus, pues es cuando más casos y decesos se esperan.

También, el instituto que dirige Zoé Robledo anunció que temporalmente se suspenderán los descuentos automáticos de los préstamos a cuenta de pensión otorgados por el IMSS u otra entidad financiera. Esto, para que los derechohabientes tengan mayor liquidez en lo que se espera que sea el mes más difícil de la epidemia.

En el caso específico de instituciones financieras que no sean las del Seguro Social, se aplicará el descuento de manera normal y se reembolsará al día siguiente.

Finalmente, se puso a disposición de las personas retiradas el teléfono 800 623 2323 (opción 3) correspondiente a “Pensionados”, para solucionar cualquier anomalía.

Las estimaciones oficiales del COVID-19 han sido acertadas desde un principio, y lo que ahora pronostican es que del 2 al 8 de mayo los casos de coronavirus y decesos por esta enfermedad aumentarán. Por ese motivo el IMSS insiste en que todos los pensionados procedan con la mayor cautela posible y eviten las aglomeraciones masivas de personas.

También, el subsecretario de Salud publicó recientemente un video en el que no descarta el uso de cubrebocas como medida auxiliar para el combate del coronavirus; sin embargo, reiteró que las medidas que sí funcionan son las de higiene y aislamiento social.

“Si usted quiere usar cubrebocas, utilícelo, sólo tenga mucha conciencia que el cubrebocas debe de ser usado correctamente cubriendo nariz y boca todo el tiempo y que eso no le disminuye el riesgo de contagiarse […] pero no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar”, declaró el funcionario federal ante el uso específico de este tipo de indumentarias para prevenir los contagios del nuevo coronavirus en un video que subió a su cuenta oficial de Twitter la tarde del miércoles 29 de abril.