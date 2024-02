El gran maestro de la actuación y del teatro: Roberto Rivera

Irapuato, Guanajuato.- El gran maestro de la actuación y del teatro, así podría llamarse a Roberto Rivera y Góngora un hombre que, a casi 100 años de vida, dijo que ha logrado todo, aunque también se dice cansado, molesto porque ya no puede leer, pero feliz porque el reconocimiento que ha tenido ha sido extraordinario.

El maestro Roberto Rivera y Góngora, ganador de la presa Vasco de Quiroga, que es el reconocimiento más grande que se entrega en Irapuato a personas que han dado grandes “glorias” a los irapuatenses, es un hombre que su mayor actuación ha sido formar actores.

Nació un 2 de marzo del año 1924, en Motul Yucatán, todo ello de manera fortuita como él mismo lo dijo, al señalar que su papá un trabajador de correos, llegó a ese lugar por algunos años y después a Playa del Carmen, donde comenzó a saber que su vida era el teatro.

“Pinto, hago artesanía, soy maestro de esmalte a fuego; me gusta el beisbol, el juego que se juega en Yucatán y Campeche, por eso es que me gusta el beisbol”, dijo Roberto y añadió, “Irapuato me ha dejado muchas satisfacciones, yo no lo he buscado, la gente de Irapuato, se ha tomado el trabajo de seguirme lo que yo hago, le ha parecido suficiente importante para señalarlo”.

El cuestionarle sobre su edad, dijo “yo ya no (quiero vivir), porque se pierden facultades, ahorita ya no puedo leer, ya no puedo seguir un escrito”, no obstante, por el otro lado dijo “mi hijo es lo mejor mi vida, además de que se dedicó a la misma actividad”.

Roberto dijo que entre sus gustos culposos es “el teatro, yo me divierto, voy desmenuzando la historia por cachitos, cada obra trata un punto de vista de vida de una sociedad, todo eso es alimento”.

Roberto Rivera o “Riverito” como algunos lo conocen, dijo tener los años mejor vividos porque encontró lo que le gustaba hacer “encontré lo que me gustaba hacer, es lo que me ha dado este bagaje de reconocimientos, la gente no me ha abandonado en ese sentido, es la ventaja que tengo sobre los demás, amo lo que me gusta hacer, vivo de eso, sin preocupaciones”.

El artista solamente tiene un hijo de nombre Roberto Rivero Barquín y a su esposa Guadalupe Barquín a quienes ama inmensamente y de los que a través de ellos su obra también ha quedado plasmada, porque todos se han dedicado al teatro.

Roberto al momento de casarse con Guadalupe que era su alumna en la escuela parte de la Asociación Nacional de Actores ANDA, dijo sentirse tan enamorado que decidieron venirse a vivir al bajío.

Aquí en Irapuato durante los últimos 30 años, ha llevado a cabo 30 puestas en escena, recitales poético-musicales, la tradicional pastorela y diversos espectáculos en actividades como la Feria del Libro y otras.

Entre los actores con los que ha trabajado o ha sido maestro se encuentran: Ignacio López Tarso, Luis Jiménez, Silvia Pinal, Mario García González, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar y director de teatro de la compañía Xochipilli.

Sabías que…El maestro Roberto Rivera y Góngora, mejor conocido como ‘Riverito’, tiene más 75 años de trayectoria escénica en el ámbito teatral y tuvo sus inicios profesionales en la CdMx. Es director artístico de la compañía de teatro’ Xochipili’ de la Casa de la Cultura, que ha representado a Irapuato en ferias, festivales, así como encuentros teatrales, a nivel local, estatal y nacional.

Dentro de sus galardones obtenidos destaca la presea y medalla ‘Mi Vida en el Teatro’, por una labor de más de 60 años de trayectoria, otorgada por el Instituto Internacional de Teatro, la UNESCO, a través del Centro Mexicano de Teatro.

También obtuvo el PECDA Gto 2022, en la categoría de Creador Emérito y el nombramiento como Tesoro Humano Vivo 2023, otorgado por el Centro de las Artes del Estado de Guanajuato y el Instituto Estatal de la Cultura del Estado.

