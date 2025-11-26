El “divo” de Guanajuato se coló a las primeras filas del IACIP

El Fiscal del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste se brincó las filas para que le dieran un lugar "privilegiado"

León, Guanajuato.- Llegó por la puerta de “invitados especiales” y al parecer los que lo habían recibido no sabían que se trataba de un “divo”; era el Fiscal del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.

Ataviado de traje, el fiscal entró a la sala IMAX del parque Explora donde se estaba llevando a cabo el 22 informe de Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato IACIP.

Ya en el interior al fiscal, le dijeron que había lugar en la tercera fila y que ahí se.podia sentar; el fiscal tipo “divo” realizó varios aspavientos para buscar una mejor silla, volteando varias veces a las sillas del presídium.

@periodiconotus Durante el informe del IACIP, el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, no fue reconocido por el personal y terminó ubicado en la tercera fila. El funcionario expresó molestia y trató de acercarse al presídium sin éxito, hasta que alguien finalmente lo identificó y pudo avanzar hacia la segunda fila. El incidente generó comentarios entre los asistentes. #Guanajuato #IACIP #Noticias #parati ♬ sonido original – Periódico Notus

Sin embargo lo volvieron a emplazar para que siguiera en la fila 3, porque detrás de él venían otras personas.
Gerardo llegó a la mitad de la fila, se sentó y a los pocos minutos levantó la voz, diciendo que era el Fiscal, que sino había otro lugar para él y sin que le hicieran caso se volvió a sentar.

Sin embargo, nuevamente hizo otro intento y vio a alguien que si lo conocía, brincando de un lugar a otro, es decir, literal de brinco por las sillas hasta queda en la segunda fila, donde ahora sí logro filtrarse como ha ocurrido en la fiscalía para estar al menos más adelante.

