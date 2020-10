El Cuauhtémoc Blanco de Irapuato se llama Francisco Chacón

Irapuato, Guanajuato.- El Gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos, podría equipararse a la misma línea que ha estado pretendiendo, el ex árbitro profesional, Francisco Chacón en Irapuato; uno por MORENA y el otro por el PAN, ambos deportistas y ahora políticos.

Como los exjugadores Carlos Hermosillo, Cuauhtémoc Blanco o bien la velocista Ana Gabriela Guevara o el clavadista y ex medallista olímpico, Fernando Platas, en Irapuato existe un personaje que parece operar bajo la misma línea, es decir, “favorecerse a través de su imagen para llegar a un cargo público”.

Francisco Chacón, actual regidor por el PAN, en según el artículo 7 del Código de Ética de la Femexfut, sus afiliados deben mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso o político, aunque él declaró en su momento que venía de la sociedad civil, en un tema llamado “ética”, es decir, la integridad de una persona se basa en sus hechos.

“El tema ya está hablado con la Federación, yo no soy miembro de ningún partido político, vengo de la sociedad civil entonces no violamos el código de ética”. Declaró en una entrevista a en el año 2018, señalando que actualmente, aunque ya no funge como árbitro en las canchas, si lo hace en el colegio de árbitros y sigue siendo parte de la Femexfut.

A la fecha el regidor, tiene tiempo de sobra para ser comentarista en un programa de deportes en TV Azteca en la ciudad de México y de hacer obra pública en la zona, porque también es ingeniero civil.