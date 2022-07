El abandono de mascotas: problema en las calles de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal recibe alrededor de 30 reportes diarios; captura de mascotas en situación vulnerable, mascotas agresivas en vía pública, problemas de vecinos por acumulación de excretas, según lo confirmó el director Gerardo Martínez.

“Perrera Municipal”

Lo que coloquialmente se llama como perrera es un uso y costumbre, pero no existe como tal un departamento llamado de ese modo. “No existe una perrera en Irapuato, legalmente no existe una figura de ese tipo su nombre es Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal que depende de la dirección general de salud y tiene como función aspectos de salud púbica y bienestar animal”, mencionó el Veterinario Gerardo.

Protocolo de adopción de mascotas en la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal

El adoptar a un animal que viene de situación de calle, abandono o incluso de maltrato lleva un proceso donde se hace una entrevista a quienes están solicitando la adopción, se pide la dirección de la persona para verificar que lo que se dijo en la entrevista previa sea cierto y se les da una pequeña asesoría para que se concientice que la responsabilidad que se está a punto de tomar es para toda la vida de la mascota.

“Durante todo el año se cuenta con el servicio de adopción de mascotas, las mascotas vienen de una situación de los cuales desconocemos los antecedentes, estado de salud, comportamiento. Se debe verificar que es lo que sucedió. Ya que se tiene a las mascotas estabilizadas y tienen un comportamiento adecuado viene la parte donde se involucra a la ciudadanía que quiere adoptar. De la vista nace el amor, hay que ir a checar, hay que ir a ver que mascotas tenemos, el tipo, el comportamiento y a partir de ahí se ofrece una asesoría”, comentó el Director Gerardo.

Es necesario que los adoptantes tengan en cuenta de la responsabilidad que conlleva tener una mascota.

Se llena un formulario para saber hacia dónde orientar a las personas y después se hacen visitas domiciliarias para que se confirme lo que se dijo y se analiza si es viable la adopción para que los animales tengan una mejor calidad de vida.

El protocolo de adopción tiene un aproximado de una semana o dependiendo de la carga de trabajo.

Dormir a los perros

“A nivel Federal el Centro de Atención Animal es como está estipulado en las normas oficiales mexicanas, tiene un protocolo que establece que a nivel nacional mientras la ciudadanía no entienda su responsabilidad se debe hacer control poblacional. Es aquí donde nosotros quisiéramos que disminuyeran los abandonos y aumentaran las adopciones. En Irapuato ahorita el abandono está en cifras críticas, hay gente que incluso dice – si ese es mi perro y lo deja en la calle los tiempos para dormir a un perro los determina las normas oficiales mexicanas, la ley estatal de protección animal” expuso el director.

Campañas de esterilización

Las campañas de esterilización son permanentes se manejan dos modalidades la que tiene un costo mínimo y la que es gratuita.

El protocolo para hembras es que no estén en celo, gestando o lactando y que oscile entre los 6 y 10 años de edad, que no tengan problemas de piel, en buena condición corporal según lo mencionó el Director Gerardo.

Se hace una valoración previa, se revisa para garantizar su seguridad y se determina si entra al quirófano o no. Se dan instrucciones post operatorias para el cuidado de la mascota.

Mito del alimento a los animales de circo

El mito de que los perros son sacrificados y dado a los felinos de los circos o zoológicos lleva mucho tiempo de boca en boca sin haber sido comprobados, aumentando el morbo.

“Esto es un mito sin fundamentos, no es viable, no pasa, no sucederá. Algunos animales están enfermos. No se va a disponer a un animal a una mala alimentación. Tienes recursos para alimentarlos. ¿Es algo que yo puedo comer? No. ¿Es algo que puedan comer ellos? No. Hay que bridarles a los animales alimentación de calidad.

Problemas de salud por heces de perro en vía publica

El excremento de las mascotas específicamente el de los perros causa enfermedades cuando es expuesto al aire libre y calor, es decir al no ser recogidos por sus dueños o en el caso de los perros sin hogar que no tienen un cuidado particular como lo es el de una mascota con hogar; parasitosis, gastroenteritis y muchas más enfermedades pueden ser adquiridas por humanos y otros perros al entrar en contacto con las heces de un perro enfermo o no desparasitado.

“Es un problema de salud pública, con solo el fecalismo al aire libre, lo pisas y luego llega el aire y se lo lleva, problemas gastrointestinales, parasitosis. El tener una mascota es una responsabilidad muy grande no es nada más le pongo el botecito con agua y con croquetas es garantizar que tiene un estado de salud adecuado, deben de generar consciencia de eso para que puedan decir que son buenos propietarios y que están cuidando a sus mascotas, que su mascota está sana y que la convivencia con ella es segura”, finalizó el veterinario.