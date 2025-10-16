Ejército Mexicano reconoce a niño capitalino como “Soldado Honorario”

Edwin Antonio Martínez Flores fue reconocido en la ceremonia de la 16ª Región Militar

Velio Ortega16 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- En las instalaciones del 5/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, perteneciente a la 16ª Región Militar, se llevó a cabo la emotiva ceremonia del programa “Soldado Honorario”, encabezada por el Teniente Coronel de Arma Blindada Zeferino Rivera Cruz, quien recibió y acompañó al pequeño Edwin Antonio Martínez Flores, nuevo soldado honorario de esta región.

Como parte del programa, Edwin recibió su uniforme completo, reconocimiento oficial y nombramiento como Soldado Honorario, en una ceremonia que reafirma el lazo entre la ciudadanía y las fuerzas armadas.

El pequeño participó en un recorrido por las áreas operativas del cuartel, donde conoció el trabajo y la labor del Ejército Mexicano en distintos ámbitos como acompañamiento canino y rescate, armamento y equipo táctico terrestre, servicio de atención médica militar y aplicación del Plan DN-III-E, estrategia nacional de auxilio a la población civil en casos de desastre.

A través de estas experiencias, Edwin aprendió sobre el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio que caracterizan a nuestras fuerzas armadas.

El Ejército Mexicano, mediante este programa, fortalece el vínculo con la sociedad y demuestra que servir a México también es formar en valores, respeto y amor por la patria.

Velio Ortega16 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información