Ejército Mexicano reconoce a niño capitalino como “Soldado Honorario”

Guanajuato, Guanajuato.- En las instalaciones del 5/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, perteneciente a la 16ª Región Militar, se llevó a cabo la emotiva ceremonia del programa “Soldado Honorario”, encabezada por el Teniente Coronel de Arma Blindada Zeferino Rivera Cruz, quien recibió y acompañó al pequeño Edwin Antonio Martínez Flores, nuevo soldado honorario de esta región.

Como parte del programa, Edwin recibió su uniforme completo, reconocimiento oficial y nombramiento como Soldado Honorario, en una ceremonia que reafirma el lazo entre la ciudadanía y las fuerzas armadas.

El pequeño participó en un recorrido por las áreas operativas del cuartel, donde conoció el trabajo y la labor del Ejército Mexicano en distintos ámbitos como acompañamiento canino y rescate, armamento y equipo táctico terrestre, servicio de atención médica militar y aplicación del Plan DN-III-E, estrategia nacional de auxilio a la población civil en casos de desastre.

A través de estas experiencias, Edwin aprendió sobre el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio que caracterizan a nuestras fuerzas armadas.

El Ejército Mexicano, mediante este programa, fortalece el vínculo con la sociedad y demuestra que servir a México también es formar en valores, respeto y amor por la patria.