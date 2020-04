Eduardo Capetillo, celebró sus 50 años

View this post on Instagram

Gracias 50 años de experiencias, plenitud y amor. Impresionado estoy de tanto amor recibido de todos ustedes, no tengo con qué pagarles tanto amor más que llevándolos siempre en mi corazón, se que no debo de pasar mucho tiempo en el insta por que es lo que recomiendo y debo de ser congruente, pero hoy el amor de ustedes rebasó los límites de la congruencia, toda mi gratitud a todos, gracias y que Dios los bendiga .