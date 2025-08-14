Economía, violencia y uso de tecnología digital, los tres retos de la UG

Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato enfrente tres retos a corto plazo: optimizar recursos como respuesta a una compleja situación económica que le afecta, atender el fenómeno de la violencia en sus espacios y la incorporación de nuevas tecnologías digitales –en especial la Inteligencia Artificial- para el desarrollo académico.

El Informe Anual de Actividades 2024-2025 y la bienvenida al nuevo ciclo escolar tuvo en el auditorio general universitario un espacio donde se recordó a quien ya no está físicamente, para recordar que uno de los mayores daños sufridos en la infraestructura de la institución es el incendio de la sede Centro Histórico de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de León y, en el marco de la situación económica que aqueja a la universidad, la crisis en la Red Médica que obligará a hacer ajustes en ese rubro.

La ceremonia fue el marco para la bienvenida a 48 mil 80 estudiantes, de los cuales 30 mil 820 son del Nivel Superior y 17 mil 260 en el NMS.

La Universidad de Guanajuato ofrece 206 programas académicos desde el bachillerato hasta el doctorado, con una matrícula de licenciatura que alcanza un 98.92% de programas con reconocimiento de calidad y 75 pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados.

La institución ocupa el 4º lugar nacional en patentes obtenidas por universidades públicas estatales y mantiene compromisos firmes en materia de paz, equidad y combate a la violencia de género.

En el ciclo 2024-2025 contó con una matrícula de más de 8 mil estudiantes, lo que reflejó un crecimiento del 0.7% con respecto al ciclo académico anterior. En cuanto a la estrategia de inclusión, detalló que son seis programas de inclusión, como: pases regulados, equidad regional, equidad urbana y los más recientes, atracción de talentos, fortalecimiento a trayectorias y oferta pertinente, han abierto las puertas a casi 900 jóvenes, procedentes de 29 municipios de nuestro estado en condiciones de marginación y de rezago con la misma misión de hacer de cada ingreso y cada titulación, un logro institucional.

El informe explicó avances y logros de diferentes programas: ampliación a territorios del estado y becas para estudiantes que las requieren: hubo más de 25 millones 144 mil pesos para más de 43 mil becas.

También informaron sobre la apertura de la ingeniería en Automatización Industrial y el Doctorado en Ciencias Aplicadas. 3 mil 804 integrantes del profesorado y el 87.3 por ciento del de tiempo completo tiene doctorado.

Avance de la Universidad en docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación (SNI) y la internacionalización de programas académicos, en especial los establecidos con un convenio con Japón.

La inversión para mejora en instalaciones fue de 89 millones de pesos y se establecieron convenios con instituciones gubernamentales para una mayor presencia universitaria y el logro de más investigación y el consecuente registro de patentes.

En la ceremonia se recordó a quienes han partido y en especial a quienes resultaron afectados en el accidente registrados en la autopista Salamanca-Morelia.

Luego la rectora retomó la andanada de logros, pero también del reconocimiento a lo que falta por hacer, en especial tres retos: optimizar recursos y tener una mejor administración como respuesta a la situación económica que afecta al sistema educativo nacional y en lo concreto a la UG; el hacer más efectivos los programas de para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas que puede repercutir en el ámbito de la comunidad universitaria; y el adaptarse a las nuevas tecnologías digitales, en especial el uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de los procesos educativos y formativos de la universidad.

El tema de la violencia fue refrendado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien dio la bienvenida al estudiantado en un ciclo escolar también marca el inicio de proyectos estratégicos, como las primeras 10 microcredenciales y obras en diversas sedes con una inversión superior a 89 millones de pesos.

En un mensaje transmitido en vídeo, el Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, Carlos Iván Moreno Arellano, reconoció a la Universidad de Guanajuato, por ser una Institución de calidad, a la vanguardia e innovadora.

Destacó que, “por el número de sus profesoras y profesores en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que llegó a 72 integrantes, la Universidad de Guanajuato es una de las 10 instituciones de educación superior con mayor número de profesoras y profesores investigadores”.

Más tarde la rectora general habló de problemas específicos: primero, la Red Médica, que enfrenta una severa crisis de descapitalización y que obligará a la Universidad a una mayor erogación; también abordó la situación que enfrenta la ENMS del Centro Histórico de León, que a corto plazo no tendrá una reconstrucción y que apenas se hace la evaluación y proyección correspondientes.

Durante el Informe de actividades y bienvenida al nuevo ciclo escolar, también estuvieron Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; Gerardo Márquez Alatriste, Fiscal General del Estado de Guanajuato; Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura.

Así como, Cirila Cervera Delgado, Presidenta de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato; Salvador Hernández Castro, Secretario General de la Universidad de Guanajuato, además de la exrectora y exrectores de esta máxima casa de estudios, Presidentas y Presidentes Municipales, estudiantes y docentes.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) puso el toque musical.