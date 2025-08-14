Abasolo y Clúster Automotriz de Guanajuato firman convenio de colaboración

Abasolo, Guanajuato.- Este miércoles se llevó a cabo en las oficinas de CLAUTO GTO, ubicadas en Puerto Interior, Silao de la Victoria, la firma del Convenio de Colaboración entre el Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato y el Municipio de Abasolo.

El acuerdo tiene como objetivo impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan el desarrollo económico, industrial y de proveeduría en beneficio de la región, abriendo oportunidades para el crecimiento empresarial y la atracción de inversión.

En el acto protocolario participaron el Presidente Municipal de Abasolo, Job Gallardo; el Director General del Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato, Alfredo Arzola; su Presidente, Carlos Talamantes; el Director de Desarrollo Económico y Turismo de Abasolo, José Luis Vaca Pérez; así como David Pascual Alemany, Presidente de Grupo Marabis, y Miguel Centeno, representante del Comité de Proveedores de CLAUTO.

Con este convenio, ambas partes refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente para generar mejores condiciones de competitividad, fortalecer el tejido productivo y contribuir al desarrollo sustentable del estado y sus municipios.