Doña Mari, un icono irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- En el municipio de Irapuato se realizaron varias obras de arte en los puentes más relevantes de la ciudad,, en los cuales el flujo vehicular y peatonal es abundante, Doña Marí una mujer de 85 años, nos relató cómo fue su experiencia en este homenaje de iconos de la ciudad.

“Vinieron unos muchachos y me retratarón, yo no sabía ni que era eso del mural, después regresaron y me dijeron que ya estaba listo y que querían que fuera a eso de la inauguración con el presidente, yo con pena les dije que no, aparte iba a perder mi día de trabajo” mencionó Mari

Doña Mari no estaba muy segura de ir, ya que nunca pensó la magnitud de su trayectoria como vendedora de periódicos

“Yo ni quería ir, me daba mucha pena, pero vi al muchacho muy triste y me ayudó a guardar el exhibidor y los periódicos, el presidente me recibió y nos tomamos muchas fotos yo me sentía muy feliz y orgullosa de lo sucedido” explicó

Doña Mari relató que ese día no se creía lo que había visto y le da mucha felicidad que se aprecie su trabajo de esa manera; “Me dijo el presidente, te hice famosa Mari, yo me reí y fue cierto ahora mucha gente me pide fotos y me ayuda comprándome un periódico o apoyándome con algo, siento bien bonito que la gente me quiera” concluyó

La irapuatense se encuentra vendiendo su periódico en la periferia del Templo del Convento ubicado en la zona centro.