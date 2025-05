Dirigente del PAN habla de humanismo y en Pénjamo ni finiquitos pagaron

Pénjamo, Guanajuato. La alcaldesa Yozajamby Molina Balver evidenció que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Aldo Márquez llegó a Pénjamo a hacer señalamientos que sólo abonan hacer división. El funcionario panista se jacto en señalar en que los gobiernos de su partido son humanistas, aunque en el caso de Pénjamo, por ejemplo, el ex alcalde “Goyo Mendoza” ni a su tío lo finiquito.

PAN “humanista”

Aldo Márquez en Pénjamo, grabó un video en el que dijo que MORENA tiene poca vergüenza al pedir que se quite el programa de la Tarjeta Rosa que va dirigido solamente a mujeres, “hoy MORENA eso le molesta, no quiere que las mujeres estén bien”.

En el video dice que avala el trabajo de la gobernadora Libia Denisse García y luego con las manos señala hacía la alcaldía de Pénjamo y dice “porque ella si esta dando resultados, a ver si esos de MORENA aprenden poquito a dar esos resultados y a lo que es trabajar por la gente, porque los gobiernos del PAN somos gobiernos humanistas, gobiernos que siempre vamos a estar ahí para ti y tu familia”.

Goyo “ni a su familia finiquito”

Hay que recordar que el ex alcalde de Pénjamo, “Goyo” Gregorio Mendoza Flores, “gastó” 11 millones de pesos en liquidar a algunos de los trabajadores de confianza días antes de su salida, pero a otros como su tío Omar Esparza que era el subdirector de Obra Pública, no.

De acuerdo a la información dada a conocer en el cabildo, el panista Goyo Mendoza, “se gastó” todo el dinero del municipio y dejó sin recursos para operar la siguiente administración, al grado de que se necesitaban 7 millones de pesos solamente para pagar sueldos en la siguiente quincena.

El tío de Goyo Mendoza, Omar Esparza que era el subdirector de Obra Pública, dijo que a él presuntamente no lo quiso ni recibir y obviamente ni siquiera liquidarlo.

Yozajamby pide unidad

Por su parte Yozajamby Molina Balver, al ser cuestionada sobre la visita del panista, dijo “hago un señalamiento muy grande porque también aquí es de decirlo, viene el dirigente de acción nacional en el estado a hacer señalamientos al municipio, graba un vídeo en el jardín municipal y ahí no hacen un fortalecimiento sino más división, yo no me voy a prestar en ninguno de los casos para la división porque una servidora ha sido víctima en conjunto con mi familia de demasiados señalamientos, hemos sido víctimas que han suscitado hechos fatales, entonces eso no, se sigue viviendo”.

Al igual comentó al preguntarle que ¿En este caso la polarización y la división es algo que no le conviene al municipio de Pénjamo?

“”Por supuesto que no, le conviene a los políticos que quieran regresar, pero al municipio no, yo siempre voy a apostar porque haya unidad, siempre voy a apostar porque no haya demérito y también lo digo claro y fuerte, el gobierno municipal no está detrás de ningún ataque hacia absolutamente nadie porque cuando eres víctima de eso no lo compartes, entonces esa es una postura muy firme que tengo de no compartir nada de eso y también les diría algo importante, hay grupos que se han alimentado del morbo, del morbo y de todo Pénjamo específicamente que atrás, hay administradores.

Entonces esa cuestión también es bien importante que los ciudadanos ya no contribuyamos porque ahorita se está creando un terrorismo digital en donde no nada más mi figura es víctima sino muchas figuras de la sociedad son víctimas y eso por supuesto que no se comparte.

Estoy analizando presentar una denuncia a ese grupo en específico, a quien a quien resulte responsable, pero los ciudadanos nos tenemos que unir en esa vertiente de no compartir, de no generar, de no dar like, porque yo he visto el comportamiento y suben la noticia y luego ya empiezan como a subir”.

Entonces ese es porque es un grupo político, ese no es un grupo de apoyo ni es un grupo de compra y venta, es un grupo que está detrás de políticos que únicamente están persiguiendo sus propios intereses.