Diputado de MORENA no es deudor alimentario

Salamanca, Guanajuato.- El Diputado Federal por MORENA, Ernesto Prieto Gallardo, declaró que queda probado no ser deudor alimentario y que el proceso del que fue señalado por presuntamente no querer hacerse una prueba de reconocimiento de paternidad sigue en curso, hasta que la autoridad competente lo determine.

En la nota realizada por Notus, “Diputado de Morena “no quiere pagar pensión de su hija”, en la que la activista y autora, Diana Luz Vázquez se manifestó contra el legislador Ernesto Prieto al supuestamente “no reconocer” a su hija.

Ernesto Prieto Gallardo, fue acusado de rehusarse supuestamente a asumir sus obligaciones parentales y no querer hacerse una prueba de ADN para poder “cumplir” con la petición de una mujer que dice que si hija es del diputado.

En relación al tema el diputado emitió un derecho de replica que dice lo siguiente:

El que suscribe, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, por este medio, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4 y demás relativos de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA, ejerzo mi derecho de réplica respecto a información inexacta y falsa que me causa agravio en mi honor, imagen, reputación y vida privada, en relación a lo que usted ha publicado en su columna de contenido informativo en el medio de comunicación Notus Noticias, en fecha 25 de febrero del 2025

https://notus.com.mx/diputado-de-morena-no-quiere-pagar-pension-de-su-hija/

Señalo como domicilio para recibir notificaciones, Av. Congreso de la Unión número 66, Edificio B, primer piso, oficina 124, colonia Del Parque, C.P, 15960, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Así mismo, el correo electrónico: [email protected]

Señalo en relación a su publicación, que los hechos que es mi interés aclarar, son los siguientes:

a) El supuesto incumplimiento en el pago de pensión provisional de alimentos. b) El monto de pago de la pensión provisional que se me imputa su determinación, lo cual es completamente ajeno a mi voluntad, porque es una cuestión decidida por la autoridad jurisdiccional. c) El señalamiento como responsable del retraso de la prueba de paternidad, siendo que en la correspondiente normatividad del Estado de Chihuahua, esas pruebas están a cargo de peritos oficiales, no habiendo sido citado aún a desahogar dicha prueba.

Solicitando respetuosamente tenga a bien publicar lo siguiente, como réplica y precisiones a lo publicado por usted:

En el año 2023 fui demandado ante un juzgado familiar de Ciudad Juárez, Chihuahua, con la acción principal de reconocimiento de paternidad.

Al celebrarse la audiencia preliminar en octubre del 2023, ante el señalamiento de la madre de la menor, de haber dejado de radicar en esa ciudad fronteriza, DE OFICIO DECLINÓ SU COMPETENCIA. Lo que por mi parte considero fue una decisión judicial incorrecta y ha sido una de las causas de retraso en el avance del juicio, que actualmente es de conocimiento de un juzgado familiar de la ciudad de Delicias, Chihuahua.

La mejor forma de salvaguardar los derechos y obligaciones de todos en un juicio como este, por su trascendencia, es con la PRUEBA CIENTÍFICA DE ADN, que además en el caso del Estado de Chihuahua, estas pruebas periciales son a cargo de peritos oficiales.

Estando el juicio en trámite en la ciudad donde reside quien me demandó, lugar que está a más de 1,000 kilómetros de distancia de donde resido, hace inconsistente que se me señale como responsable del retraso del juicio, considerando que somos dos partes y quién tiene la posibilidad de acudir prácticamente en el momento que decida al juzgado de su lugar de residencia, no ha promovido lo necesario para el avance del juicio.

Es FALSO QUE NO ESTÉ CUMPLIENDO CON MIS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS.

Estoy cumpliendo en tiempo y forma con lo determinado por el juzgado familiar, como QUEDA PROBADO CON LAS CONSTANCIAS DE NO SER DEUDOR ALIMENTARIO, emitidas por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOE) y por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

Documentos públicos que demuestran que LAS DECLARACIONES HECHAS POR DIANA LUZ VÁZQUEZ RUÍZ SON TOTALMENTE FALSAS. Finalmente, los ataques dolosos de quien se auto promueve como activista, de nombre Diana Luz Vázquez Ruíz, lamentablemente tienen como característica principal desinformar y promover hechos falsos, prejuzgando siempre sobre la calidad de culpable y víctima, en todas las relaciones hombre-mujer, lo que se sintetiza en la idea de que “todos los hombres son unos miserables”, tal como suscribió esto en su cuenta de la red social “X”, en diciembre del año pasado.

Coincidentemente los ataques que he recibido de esta persona se dan justo en el contexto de mi aspiración y posterior elección como Consejero Propietario del Poder Legislativo por morena ante el INE. Es claro que mediante estos ataques buscaron descarrilar y dañar mi legítima aspiración respaldada en años de trabajo en materia político – electoral y el apoyo mayoritario de mis compañeros(as) legisladores(as), siendo electo pese a todo este tipo de injurias y descalificaciones sistemáticas en mi contra.

Resulta claro el ataque político en mi contra y que este ha tenido la finalidad de perjudicarme en mi honor, imagen y persona.

Acompañando las siguientes imágenes que corresponden a información que puede consultarse públicamente en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), y en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, del Estado de Chihuahua, respectivamente en los siguientes links:

https://tramites.chihuahua.gob.mx/tramite.aspx?identificador=4516&tramite=Registro%20Estatal%20de%20Personas%20Deudoras%20Alimentarias&dependencia=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno