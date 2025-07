Diego Sinhue y la casa de Houston

Follow on X

Guanajuato, Guanajuato. Valuada en aproximadamente un millón de dólares, perteneciente a Daniel Esquenazi Beraha, socio de la empresa Seguritech quien obtuvo múltiples contratos durante las administraciones panistas en Guanajuato, es el “hogar” del ex gobernador Diego Sinhue.

La gobernadora Libia Dennisse García Muñoz Ledo, dijo que presuntamente no existen contratos con dicha empresa y que hay una investigación con la Secretaria de la Transparencia, aunque no aclaró si se van abrir los datos sobre los contratos con la empresa Seguritech.

El exgobernador de Guanajuato, vive en Houston, en una casa que tiene varios lujos y que al parecer forma parte de un “regalo” o “apoyo” fue incluye varios Jeep y un viñedo en Dolores Hidalgo que arreglaron para poder acceder a la zona con obras de rehabilitación de caminos.

La gobernadora Libia dijo que su gobierno no encubrirá a nadie y que por lo pronto ya se inició una investigación a la Secretaría de la Honestidad y Transparencia, “es lo primero que me gustaría aclarar… No hay contratos con esa persona en este gobierno ni en el anterior”.