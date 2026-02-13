Desmantelan centro de procesamiento y distribución de drogas en León

León, Guanajuato.- En una acción contundente contra la comercialización de sustancias ilícitas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Dios en la ciudad de León. Logrando el desmantelamiento de un centro de distribución y procesamiento de derivados de cannabis y metanfetaminas.

En el sitio, agentes de Investigación Criminal y peritos criminalistas recolectaron un vasto inventario de indicios que confirman la actividad delictiva en el lugar. Entre lo asegurado destacan:

172 bolsas

15 empaques adicionales con

89 tubos con cigarrillos de la misma

29 frascos de líquido

150 contenedores con sustancia granulada similar al hachís.

Llama la atención el hallazgo de productos elaborados para su aparente consumo, como 254 piezas de chocolate con extractos, semillas de marihuana y diversos vapeadores listos para su venta.

Además de las sustancias, la autoridad ministerial aseguró equipo industrial para el procesamiento de narcóticos, incluyendo una máquina extractora de polen, selladoras de banda continua, selladoras al vacío, básculas de precisión y moldes de silicona. También se localizaron libros especializados en el cultivo de marihuana, lo que indica que el domicilio operaba como un centro logístico de distribución.

Tras el operativo, el inmueble quedó formalmente asegurado y bajo resguardo de esta Fiscalía para la continuación de las indagatorias.