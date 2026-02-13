Camioneta se incendia en el Cuarto Cinturón, en Irapuato

La camioneta se incendió a unos cuantos metros del mirador

Redacción Notus13 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una camioneta fue consumida por el fuego cuando circulaba sobre el Cuarto Cinturón Vial, a unos metros de la zona conocida como el mirador. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que automovilistas que transitaban por el lugar alertaran al sistema 911 al observar la unidad envuelta en llamas.

Elementos de rescate y seguridad acudieron al punto para controlar el incendio y evitar riesgos a otros vehículos que pasaban por la zona. El conductor logró ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara en su totalidad.

La circulación se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras para sofocar las llamas y retirar la camioneta.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

