Desaparecem dos muchachas, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La joven Valeria Estefanía Cuellar Campos de 24 años de edad y Karla Infante Infante Acosta, no han regresado a sus casas y están siendo buscadas.

Los dos jóvenes irapuatenses desaparecieron el 18 de marzo y hasta el momento no se sabe que ocurrió con ellas.

Por medio del Protocolo ALBA Guanajuato se activó una alarma de búsqueda de Valeria Estefanía Cuellar Campos, que tiene como seña particular varios tatuajes en brazos y ela espalda.

“Buenas noches amigos de Vaal Campos Soy mamá de Valeria y estoy haciendo está publicación para saber si alguien me puede dar información de su ubicación ella salió el día 18 a las 7 PM de la casa con Karla Infante y no sabemos nada de ellas hasta ahorita, ni yo ni su familia de Karla les pido de favor que si alguien tiene alguna información que nos pueda ayudar a localizarlas me haga saber cualquier información nos ayuda su familia e hijos las esperamos en casa. Ayúdenme a compartir está publicación porfavor”, escribió la mamá de Valeria.

Al igual de Karla Infante no se dieron a conocer detalles, solamente que ambas estaban juntas y no se han podido encontrar.