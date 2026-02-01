Desalojan a menores de edad en fiesta clandestina en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El director de Fiscalización del municipio de Irapuato, Julio Borja, informó que personal de la dependencia detectó y desalojó una fiesta clandestina en la que participaban menores de edad, como parte de los operativos permanentes para prevenir riesgos y garantizar el orden.

Borja señaló que este tipo de eventos representan situaciones de vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes, por lo que la intervención oportuna es fundamental. En ese sentido, hizo un llamado directo a madres y padres de familia para reforzar la supervisión y el acompañamiento de sus hijas e hijos.

“Nuestros hijos no necesitan permisos para todo; necesitan presencia. Necesitan límites, guía y saber que alguien está pendiente de ellos, aun cuando no estén en casa”, expresó el funcionario.

El director de Fiscalización reiteró que estas acciones se realizan en coordinación con otras áreas municipales, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de los menores. Asimismo, advirtió que los operativos continuarán y que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes organicen o permitan este tipo de reuniones fuera de la ley.

Finalmente, Borja insistió en que la corresponsabilidad familiar es clave para evitar que los jóvenes se expongan a riesgos, y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad irregular para una atención inmediata por parte de las autoridades.