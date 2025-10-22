Denuncian PAN y PRD a coalición MORENA-PT-PVEM por ‘propaganda ilegal’

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un procedimiento especial sancionador.

El expediente TEEG-PES-46/2025 fue iniciado por el PAN y el PRD, en contra de los partidos integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato”, de su entonces candidata a la gubernatura y de diversas personas proveedoras de servicios de publicidad, por la supuesta vulneración a las normas de propaganda electoral.

El Tribunal, por unanimidad, declaró la inexistencia de la infracción electoral, en virtud de que la propaganda denunciada, si bien no contenía la leyenda “candidata”, sí presentaba elementos gráficos a través de los cuales era identificable la imagen y nombre de la denunciada, el cargo al que aspiraba y mensajes dirigidos a la ciudadanía para la obtención de su voto. Por lo anterior, no se generó ningún grado de confusión a la población, ni se afectaron los principios de certeza, objetividad y equidad.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.