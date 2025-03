Denuncian favoritismos en la Copa Nacional Abasolo 2025

Abasolo, Guanajuato.- El equipo de futbol CEFOR Paul Ortega, se retiró del torneo Copa Abasolo, denunciando falta de equidad, justicia, falta a las normas del reglamento para supuestamente favorecer al equipo donde juega el hijo de la organizadora.

A través de un comunicado firmado por el equipo CEFOR y los padres de familia, se mencionó que en el torneo hay un supuesto conflicto de intereses dado que la organizadora Georgina Vázquez Espinoza tienen a una de sus hijos participando en el torneo.

En el comunicado se afirmó que el equipo donde participa el hijo de la organizadora, a toda costa busca la victoria, sin importar los medios, lo que ha derivado en decisiones que no han respetado los estatutos del reglamento de competencia afectando la imparcialidad y la transparencia de la competencia.

Así mismo los padres de familia del equipo CEFOR han expresado su total desacuerdo, y manifestaron que es inaceptable que se juegue con el esfuerzo e ilusión de los niños, por tal motivo han tomado la decisión de retirarse del torneo, pues no pueden respaldar con su participación una competición en donde las reglas no son parejas para todos los competidores y donde no se respeta la justicia deportiva.

