Denuncian desabasto de medicamentos para diabetes e hipertensión en el IMSS

Irapuato, Guanajuato.- Algunos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han manifestado su inconformidad por la falta de medicamentos, especialmente aquellos recetados para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial.

Don José Hernández, paciente diabético, señaló que desde hace varios meses no ha podido recibir linagliptina y dapagliflozina, fármacos que le habían sido recetados. Afirmó que, aunque solicita al médico que le expida la receta para poder reclamarlos, el doctor le explica que estos medicamentos ya no están en el sistema, por lo que no puede prescribirlos.

Por su parte, la señora Guadalupe Zaldívar, quien padece hipertensión, mencionó que como parte de su tratamiento le recetaban telmisartán con hidroclorotiazida, pero que este medicamento ya no está disponible en la farmacia del IMSS.

Derechohabientes han señalado que, desde hace meses, no han recibido diversos medicamentos incluidos en un extenso listado.

