David no sólo escogió ser médico, la medicina lo acompañó siempre

Manuel Doblado, Guanajuato.- Aficionado a la “Chivas del Guadalajara”, filantrópico, es decir, una persona que desde niño aprendió a dar a los demás, ese es el doctor David Rojas Jaramillo, un dobladense que soñaba con ser médico.

David es un hombre que realizó grandes esfuerzos para lograr terminar su profesión y que incluso dejó en uno momento el sueño de seguir preparándose fuera de México, porque sus papás lo necesitaban, tras un hecho que cambió su vida, pero que a la fecha ha sido o fue el medio para quedarse en Manuel Doblado, conocer a la que hoy es su esposa y ser reconocido como un médico excepcional.

El doctor de apenas 35 años, se encuentra casado con María del Carmen Torres con la que ha tenido la dicha de ser papás en dos ocasiones de Sebastián y Minerva Rojas Torres, un par de niños que nacieron después de una historia de amor que duró 9 años de noviazgo y actualmente 7 de matrimonio.

¿Por qué decidiste estudiar medicina?

Es un anhelo que tengo desde niño, no tengo recuerdos de cómo llegó esa vocación, pero recuerdo que lo decía desde los primeros años de primaria, pienso que sería alguna sugerencia constante de mis padres por mi forma de ser.

¿Qué te motivó a estudiar esa carrera, y cuáles fueron los primeros obstáculos a los que te enfrentaste?

Primero que siempre pensé que es una vocación muy noble; me enfrenté que no me aceptaban en las universidades públicas en Guanajuato y las particulares eran incosteables para mis padres, los cuales hicieron un esfuerzo en pagarme los primeros 3 semestres en una escuela privada en Guadalajara y después me otorgaron una beca de excelencia al 100% por promedio sobresaliente y así logré terminar los 6 años de carrera y graduarme como el mejor 6to promedio de mi generación.

¿Cuál ha sido la experiencia más bonita de tu profesión?

Traer niños sanos al mundo y dar la buena noticia a los padres, además de ayudar a varios pacientes a mejorarse durante la pandemia de COVID.

¿Cuál ha sido la experiencia más desagradable que has tenido?

Tener que informar sobre la defunción de algún ser querido para algún amigo o conocido, es un pueblo pequeño, nos conocemos casi todos, nunca te acostumbras a dar malas noticias, o cuando tienes que dar un diagnostico grave a algún amigo.

¿Por qué regresar a Manuel Doblado, cuando posiblemente tenías la oportunidad de vivir en otro lugar?

Pensaba irme a España a hacer una especialidad, tengo un amigo en Guadalajara y pensábamos vivir esa aventura, pero mi padre sufrió una embolia cerebral a los 13 días después de haberme graduado y siendo el hijo mayor, tuve que hacerme cargo de su recuperación y encabezar mi familia.

¿Te arrepientes, si/no por qué?

Para nada, es un honor atender a mis padres y regresarles un poco de lo mucho que me dan y

siguen aportando, además de poder servir y consolidar mi profesión en mi pueblo y con mis amigos de toda la vida.

¿Cómo fue tu noviazgo, cómo conociste a tu esposa?

Nos conocimos en la iluminación tradicional de la calle Juárez, a ella la plantó su novio y yo la salude y acompañe el resto de la noche y 3 meses después empezamos a salir y tuvimos un noviazgo estable a pesar de la distancia.

Yo viaja 5 horas en camión de Guadalajara a Manuel Doblado cada fin de semana por 6 años para verla, hasta que nos casamos después de 9 largos años de noviazgo y ahora tenemos 7 años de casados, hemos formado una familia dedicada a disfrutar la infancia de nuestros hijos.

¿Por qué ingresar a la Cruz Roja, qué te ha dejado?

Me ayudó a ver si realmente tenía vocación y estómago para la profesión que elegí, me preparó para adaptarme más rápido a los conocimientos médicos, tiene valores y un sentido de la vida muy altruista y me empató muy bien con mi forma de ser, terminó de formarme y creo que sus objetivos fielmente además de su importancia a nivel local e internacional.

¿Quién o quiénes han sido tus superhéroes en la vida?

Mi padre y mis abuelos maternos siempre han sido mi modelo a seguir, mi padre es mi asesor y mentor, siempre me gustó leer en mi niñez sobre la mitología romana o griega, jamás tuve un superhéroe ficticio, fueron varios en distintas etapas.

¿Qué piensas de Manuel Doblado?

Es tierra de valores, gente de trabajo duró y campos fértiles, creo que tiene gente muy talentosa, existen muchos ejemplos y muchos son actuales de gente sobresaliente que tuvo que abandonar su tierra, pero que tuvo una infancia y formación sólidas, que los hacen sobresalir y hacerse notar en cualquier lugar. Nos dicta la historia, que Manuel Doblado siempre ha sido el semillero de personas que en sus primeros años encontraron aquí las herramientas suficientes para cambiar el rumbo de la historia de México.

Sabías que…. El Libro favorito del doctor David Rojas ha sido “PENSATIVA” de Jesús Goytortúa, y su equipo favorito el Guadalajara.