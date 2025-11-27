Dan a conocer derechos político-electorales a la ciudadanía, en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) llevó a cabo una visita informativa en el centro de Huanímaro, donde acercó a la ciudadanía información clave sobre sus derechos político-electorales, así como las actividades y servicios que ofrece esta institución encargada de garantizar la legalidad en los procesos electorales del estado.

La jornada estuvo encabezada por la magistrada presidenta del tribunal, Yeri Zapata, quien dialogó con habitantes del municipio y destacó la importancia de que la población conozca los mecanismos que protegen su participación política y el ejercicio pleno de sus derechos.

Durante la actividad, personal del TEEG instaló módulos informativos en los que se atendió a un gran número de ciudadanos interesados en conocer más sobre temas como el voto libre, la representación política, los procedimientos de impugnación y la protección de derechos frente a posibles actos de autoridad o partidos políticos.

Zapata resaltó que estas visitas forman parte de un esfuerzo permanente del tribunal por fortalecer la cultura democrática y garantizar que las y los guanajuatenses cuenten con herramientas claras para ejercer sus derechos en cualquier proceso electoral.

La respuesta positiva de la ciudadanía de Huanímaro reafirmó la necesidad de continuar llevando estas campañas informativas a distintos municipios del estado, acercando el trabajo del TEEG a la población y fomentando una participación más informada y activa en la vida pública.