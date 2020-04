Cumplirá Pedal y Fibra 30 años de trayectoria teatral

Irapuato, Guanajuato.- Con una gran trayectoria teatral es como la señora Chelo Zuloaga se ha distinguido ante la sociedad irapuatense y hoy a casi 30 años de fundación de“Pedal y Fibra” una agrupación teatral que no solo actúa, sino realiza labor altruista al apoyar a diversas instituciones con cada una de sus puestas en escena.

Este año para Chelo Zuloaga y su equipo teatral es de gran orgullo poder celebrar tres décadas de hacer teatro, es por ello que continúa en la preparación de su próxima obra de Javier Procell, misma que presentarán, ya que por la contingencia han tenido que parar labores de ensayo mismas que pronto serán reanudadas.

Obras como “La Gringa”, “Arsénico y Encaje”, “Divorciarse está de Moda”, “ Orquesta de Señoritas”, “A un Relajo de Función”, entre muchas más son algunas de las puestas en escena que las actrices de Pedal y Fibra han presentado a lo largo de treinta años.

Por su parte la señora Chelo Zuloaga dijo sentirse muy orgullosa de pertenecer a esta agrupación teatral y de los avances que ha tenido a lo largo de todos estos treinta años, pero sobre todo de poder brindar esa ayuda a todas las instituciones que más lo necesitan.

“Para mí es mucha satisfacción, orgullo y agradecimiento con mis compañeras que no me han dejado sola, porque siempre están dispuestas a ayudarme, además me siento muy orgullosa de mi familia porque también he recibido ese apoyo por parte de ellos”, comentó la señora Chelo Zuloaga.

Para la señora Zuloaga lo que más le gusta de ser actriz junto a sus demás compañeras es la convivencia que tiene cada una de las participantes y ese apoyo que siempre se han brindado, lo cual lo han demostrado en el escenario ante cada obra teatral que han presentado.

“Para Pedal y Fibra vienen muchos proyectos y sobre todo seguir sirviendo para Irapuato y siempre con la mejor satisfacción de dejar un granito de arena a cada institución que apoyamos y seguir trabajando cada día para dar lo mejor de cada una de las que formamos esta agrupación teatral” , dijo la señora Chelo Zuloaga.

Pedal y Fibra me ha dejado muchas cosas “Un corazón lleno de satisfacción.. mi alma y mi mente llena de muchos recuerdos, agradecida con todas las personas que han formado parte de esta agrupación teatral y gente que se ha acercado a mí para apoyarme… muchas alegría y sobre todo el poder brindar un poco de ayuda a quienes más lo necesitan y ahora para estos treinta años de carrera artística seguramente lo vamos a celebrar en grande y sí por ahora no se puede, esperaremos hasta el siguiente año, pero vendrá algo novedoso que estoy segura a la gente le encantará nuestra siguiente obra teatral” concluyó la señora Chelo Zuloaga.