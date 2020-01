Cuando en la borrachera te adaptas a la música por haber una «bendición» presente

Llega un punto en la vida en donde te das cuenta de que ya no eres un jovencito porque tus amigos comienzan a llevar a sus hijos a las fiestas, sin embargo esta no es razón para no divertirse y seguir adelante con las reuniones sociales y esto lo demostraron varias personas que no dejaron que el ánimo cayera y se adaptaron a la música de un niño de tres años.

¡El video se hizo viral en las redes sociales!

El video es tan hilarante que se volvió viral rápidamente. La grabación se comenzó a difundir en miles de perfiles de facebook, por lo gracioso que es ver a los jóvenes de entre 26 y 35 años bailando canciones infantiles con sus caguamas en mano.

El niño se divirtió muchísimo

Lo mejor del video es ver como el menor de edad se la pasa increíble y se divierte al máximo con los amigos de la que presuntamente es su mamá.

El video fue compartido más de 290 mil veces y tuvo cerca de 93 mil reacciones de internautas que se sintieron identificados y que les causó gracia el hecho.

Sin duda alguna una buena fiesta es aquella que ocurre con los seres queridos y con amigos cercanos ya que sin importar ni la música ni el lugar, cuando se está en buena compañía cualquier momento se puede volver memorable o se puede convertir en un gran video viral de la web.

Cuando en la peda hay un niño de 3 años tienes que adaptarte ☻🤣 Posted by Phany Rivera on Wednesday, December 25, 2019

Por aquí te dejamos el video original, igual y te interesa para tu próxima reunión… 🙂