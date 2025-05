Critican al alcalde de Romita por “dejar” basura después de sus eventos

Romita, Guanajuato.- “Cómo es posible que un empresario en el ramo de la limpieza (ahora alcalde), deje basura luego de terminar sus actividades laborales…”, así fue como Jaime Cruz Fernández, el ex Director Jurídico Municipal de Romita mostró desacuerdo en redes sociales con el presidente luego del evento ‘Cascarita en tu barrio’. Por su parte, Pedro Tanamachi asumió responsabilidad en la organización y expresó además sus inquietudes respecto a la pasada gestión de Jaime Cruz en el área jurídica.

Anteriormente se llevó a cabo ‘Cascarita en tu barrio’, proyecto implementado por la administración de Pedro Tanamachi como parte de su campaña por promover una vida saludable en niños y jóvenes de Romita, así como proporcionarles un medio de esparcimiento que los aleje de malos hábitos.

Aparentemente se generó basura en el área donde se llevó a cabo y tras finalizar la actividad, el equipo de trabajo del alcalde no realizó limpieza alguna. Jaime Cruz expresó que entendía la necesidad de Tanamachi “generar empatía ciudadana” mediante sus partidos de futbol, aunque no dieran resultados esperados. No obstante, recalcó que “una problemática recurrente en todos los barrios en los que se han realizado sus actos extraoficiales y de posicionamiento social, es la BASURA que se genera”.

El presidente respondió horas después de la publicación agradeciendo las observaciones de Cruz y mencionando que en el futuro se harán los ajustes pertinentes para que la situación no se repita. Además, Tanamachi asumió la responsabilidad por el “error” cometido en el evento y en relación a ello comentó lo siguiente: “Coincido contigo en que, como empresario del ramo de la limpieza, debo predicar con el ejemplo, y así ha sido siempre: no soy de los que delega desde la distancia, sino que acompaña en el trabajo diario”.

De igual manera, expuso su discordancia respecto a la falta de resultados sobre su iniciativa, que según el alcalde, es parte de un espectro más amplio de empeño por atender a las zonas que más necesiten reconstruir el tejido social y contar con espacios de convivencia sana. Tanamachi añadió que está abierto al diálogo y que de manera similar quisiera hablar de varios aspectos con el ex Director Jurídico.

“Ojalá en algún momento podamos conversar con apertura, ya que también tengo inquietudes respecto a algunos aspectos en el área jurídica bajo tu gestión, que, han generado costos importantes para los ciudadanos de Romita.”