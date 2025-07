Crecimiento de narcotráfico, contrabando y desmantelamiento institucional de México

“México enfrenta crisis graves: Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible, desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche”, le manda mensaje el empresario Ricardo Salinas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado el empresario mexicano, Ricardo Salina Pliego, le mandó una carta a la presidenta Sheinbaum, acusando que el gobierno que encabeza ha tenido un crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible, añadiendo que presuntamente ha sido víctima de “ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno”.

Presidente Sheinbaum,

Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres “escritoras” —financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme— me obligan a responder: ¿usted solo se solidariza con quienes están de su lado?

He enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno. Por ello, le pregunto:

• ¿Por qué permite que se me llame “oligarca”, “delincuente”, “evasor”, “corrupto”, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado?

• ¿Es justo que, desde el Ejecutivo, se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política?

• ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?

Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves:

• Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible.

• Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche.

• Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?

Le hago un llamado claro:

1. Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos.

2. Enfóquese en resolver los verdaderos problemas del país, no en campañas de odio.

3. Solidarícese con las familias de las víctimas y actúe contra la violencia.

No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos.

Defendamos a los mexicanos que quieren oportunidades, trabajo digno y un país sin miedo. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder.

Atentamente,

Ricardo Salinas Pliego

Presidente de Grupo Salinas.