Coronavirus: piden no besar ni abrazar; ve por qué

Ciudad de México.- Luego que se confirmaran dos casos del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en México, autoridades sanitarias del país emitieron una serie de recomendaciones para evitar el contagio de la cepa que ha causado alerta internacional, entre ellas, no saludar de mano, no besar y no abrazar.

Lo anterior, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, porque el contacto directo es una de las formas más fáciles de transmisión del COVID-19.

Así lo explicó el funcionario federal, quien llamó a mantener los saludos “fraternos y amigables”:

“Mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano, por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos».

Añadió:

“Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo».

Medidas universales

Hugo López-Gatell enumeró medidas preventivas universales que sirven para evitar el contagio del COVID-19: