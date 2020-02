Continúa en aumento tasa de desempleo en Guanajuato

Salamanca, Guanajuato.- Muchas son las personas que hoy en día se encuentran desempleadas en el estado de Guanajuato, y el municipio de Salamanca es uno de ellos, día a día buscan un trabajo para seguir solventando sus gastos o bien otros quieren cambiar de empleo y obtener un mayor ingreso para solventar sus deudas ante esta crisis que actualmente se presenta en este 2020.

Tal es el caso del señor Eleuterio Soto quien desde hace varias semanas se encuentra en busca de un mejor empleo para tener un mayor crecimiento.

“El área de trabajo donde estoy actualmente no me da para solventar mis gastos y más aun con la necesidad que requiero para la compra de medicamos de mi familiar que está enfermo y que tenemos que estar constantemente adquiriendo los medicamos para su tratamiento” comentó el señor Eleuterio Soto.

El señor Soto dijo que hoy en día las empresas quieren contratar personal joven y únicamente por contratos de determinado tiempo que van de 3 a 6 meses, ya que no quieren que sus empleados creen antigüedad.

“Las empresas nuevas que van llegando a Guanajuato no quieren personal más de 40 años y buscan empleados jóvenes, pero muchas de las veces no ponen en una balanza que muchos de estos jóvenes no tienen la misma responsabilidad que una persona mayor, es por ello que los contratan únicamente por cierto tiempo y dejan tirado el trabajo”, refirió el señor Soto.

Hasta noviembre del año pasado, la tasa de desocupación representó 3.5 % de la Población Económicamente Activa (PEA) durante el penúltimo mes de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Guanajuato cuenta con más de 31 mil desempleados en el último año, lo cual se posicionó como el segundo con mayor incremento en la tasa de desempleo en el último año.

Hoy en la actualidad continúan llegando empresas nuevas a Guanajuato y ofrecen la mejor oferta a sus empleados, más sin embargo al momento de estar dentro de ellas los reglamentos, políticas y candados son otras, es por esto que los jóvenes dejan fácilmente los empleos.

“Yo sigo buscando la mejor área de trabajo donde pueda percibir un mejor sueldo y con ello poder solventar mis gastos y los de mi familiar que está en tratamiento por enfermedad” concluyó el señor Eleutorio Soto.

Es así como hoy en día muchas personas buscan el mejor empleo para tener una mejor solvencia económica y de crecimiento tanto en lo personal como en lo laboral.