Comienza la venta navideña en la Plaza del Comercio

Irapuato, Guanajuato.- La Plaza del Comercio vivirá una de sus temporadas más intensas del año con la llegada de 588 comerciantes, quienes comenzarán a instalarse a partir del 20 de noviembre, fecha oficial de arranque de la temporada decembrina. Así lo confirmó Rogelio Pérez, director de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario explicó que esta plaza opera en cuatro temporadas anuales, siendo la de Navidad la más grande y concurrida. Para esta edición, las convocatorias para participar en las temporadas de Navidad, Inditos, venta de monos de barro, vestiditos de Niño Dios y Reyes ya fueron cerradas, con una respuesta masiva de comerciantes locales y foráneos.

“Se registraron 588 comerciantes, de los cuales ya se empezarán a instalar de acuerdo a la temporada que les corresponde”, señaló Pérez. Añadió que no se trata de un sistema rotatorio, sino que cada comerciante participa según la temporada en la que se inscribió: algunos estarán en una sola, otros en dos o tres, y varios permanecerán desde noviembre hasta el cierre total del ciclo.

La presencia comercial se extenderá desde el 20 de noviembre hasta el 7 de enero, periodo que abarca por completo las festividades decembrinas y de Día de Reyes.

Tras los incidentes registrados durante la pasada temporada de Día de Muertos, donde se reportaron “broncas y escaramuzas” entre jóvenes, la dirección de Servicios Públicos aseguró que se han tomado medidas preventivas.

Pérez comentó que se dialogó con comerciantes para reforzar el orden y mantener el ambiente familiar. Además, el municipio aumentará la presencia policial y rondines en la zona.

“No podemos evitar que llegue gente de todos lados, pero con la presencia de la policía y el apoyo de los comerciantes logramos cerrar la temporada pasada sin cosas que lamentar”, afirmó.

Con la instalación de cientos de puestos, la Plaza del Comercio se prepara para recibir a miles de visitantes en una de las temporadas más esperadas del año, con mayor vigilancia y la promesa de una oferta variada para las familias irapuatenses.