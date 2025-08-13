China en alerta por propagación de virus

China.- Las autoridades sanitarias de China reportaron el mayor brote de chikungunya en el país, con 7 mil casos en la provincia de Guangdong en periodo de 4 semanas. De manera similar al actuar con la propagación del COVID-19, las medidas tomadas implican aislamiento y fumigación de espacios, así como control sanitario.

Al menos 13 ciudades de la provincia han confirmado contagios, lo cual resulta alarmante, considerando la rapidez del aumento de casos, ya que en la última semana surgieron unos 3 mil casos nuevos.

El virus de Chikungunya se transmite por la picadura de mosquitos pertenecientes a las especies Aedes, mismas que reproducen enfermedades como el zika o el dengue. El contagio se da cuando un mosquito que previamente se alimentó de una persona con el virus, inicia una picadura a alguien sano.

El virus se manifiesta entre 3 a 7 días después de ser contagiado y los síntomas pueden ser:

Fiebre de 39 grados o mayor, ya sea continua o intermitente

Dolor de cabeza y muscular

Náuseas y/o vomito

Cansancio

Enrojecimiento en los ojos seguido de salpullido en el cuerpo

Dolores fuertes en las articulaciones, pueden durar hasta varios meses después de la aparición del virus

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en este año aún no hay casos confirmados de fiebre de Chikungunya. Aunque se mantiene la prevención evitando la reproducción de mosquitos, es probable que, si el panorama mundial no cambia, comiencen a salir a la luz las afectaciones.