Analizan el PMDUET a puerta cerrada

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos se reunió a puerta cerrada para analizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

La sesión fue realizada luego de que en conferencia de prensa la presidenta municipal Samantha Smith diera a conocer que el Programa había sido avalado por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG).

A diferencia de lo informado por la alcaldesa, la prensa fue dejada afuera con el pretexto de que sólo podían entrar asesores jurídicos y asistentes de regidores.

Medios locales informaron que a Óscar Aguayo, esposo de la regidora morenista Celia Carolina, si le permitieron entrar. Tampoco estuvieron presentes integrantes de organismos ciudadanos, en especial los integrantes del Colectivo Multidisciplinario BUFA, que exige que el Cerro del Hormiguero y el de la Bufa sean declarados Área Natural Protegida.