Chef dolorense representará a México y Guanajuato en Costa Rica

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El chef dolorense Raymundo Gutiérrez representará a México y al estado de Guanajuato a través de la cocina regional en el Mole Fest de Costa Rica, a realizarse del 23 al 27 de enero.

Será galardonado como uno de los mejores chefs de Latinoamérica en cocina regional por parte de la WFSR World Federation of Sports Restaurants, distinción que reconoce su trayectoria, su labor académica y su trabajo de investigación orientado a la preservación del patrimonio culinario del Bajío mexicano, especialmente de cocina basada en las tradiciones de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

Originario de esta ciudad, actualmente radica en San Miguel de Allende. Ha construido una trayectoria ligada al territorio y a la identidad cultural de Guanajuato. Su principal objetivo es que la cocina tradicional del Bajío no solo se conozca, sino que se deguste en todo el mundo, llevando los sabores, saberes e historia de la región a escenarios internacionales.

El chef cuenta con el grado de Doctor y en los últimos años ha desarrollado una sólida línea de investigación sobre la cocina tradicional de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, enfocada en el análisis histórico, cultural y simbólico de la gastronomía regional.

Actualmente se encuentra en la etapa final de un libro sobre la cocina tradicional sanmiguelense, en el que aborda la fusión entre ingredientes autóctonos y aquellos introducidos durante la Colonia española, aportando una visión profunda sobre la construcción de la identidad culinaria del territorio.

Como parte de su agenda en Costa Rica, tendrá una participación especial en el Mole Fest Costa Rica, uno de los encuentros gastronómicos más relevantes del país, donde compartirá el valor histórico, cultural y simbólico de la cocina guanajuatense.

Dentro del festival, impartirá la charla “Cocina de proximidad: Guanajuato y su cocina virreinal”, así como la ponencia “La cocina de la Villa de San Miguel el Grande”, en las que abordará el origen, la evolución y la permanencia de las tradiciones culinarias que han definido la identidad del estado desde la época virreinal hasta nuestros días.

También ofrecerá una Clase Magistral sobre moles guanajuatenses, en la que presentará técnicas, ingredientes, contexto histórico y narrativa culinaria de esta expresión emblemática de la cocina regional, resaltando la importancia del territorio, los productores locales y la transmisión del conocimiento gastronómico.

Esta participación internacional consolida a Guanajuato como un referente de la cocina tradicional mexicana para proyectar a San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo como territorios vivos de historia, cultura y sabor en el ámbito gastronómico internacional.