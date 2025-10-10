Celebrarán en León la edición 26 del Festival de la Muerte

León, Guanajuato.- Del 17 de octubre al 3 de noviembre, diversas sedes de la ciudad de León albergarán la edición número 26 del Festival de la Muerte, encuentro cultural que busca rendir homenaje al Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México.

El festival, organizado por el Instituto Cultural de León, ofrecerá una programación gratuita con actividades artísticas, talleres, exposiciones y espectáculos que promueven la participación comunitaria y el acceso al arte en distintos espacios públicos.

En el Museo de las Identidades Leonesas se presentarán talleres, conciertos y la exposición Patrimonio funerario: arte y prácticas en el Panteón de San Nicolás, dedicada a rescatar el valor histórico y estético de los espacios funerarios de la ciudad.

El Panteón de San Nicolás volverá a ser una de las sedes principales con los recorridos nocturnos Leyendas, crónicas y sucesos, a cargo de Julio Castillo Teatro, y las funciones de Cine entre almas, que incluirán clásicos del cine de terror mexicano como Veneno para las hadas y Hasta el viento tiene miedo. En este recinto también se realizará el Concurso Municipal de Tapetes de Aserrín y Catrinas de Cartón.

El programa contempla talleres como Del horno a la ofrenda, impartido por ISIMA Gastronomía; Arte en vela, de EcoBag León; y Pinta tu calaverita, de Latidos, además de presentaciones escénicas como Calacas, del colectivo Fuoco di Strada, y Cuenta leyendas, de EnSEÑAteatro.

Asimismo, se llevarán a cabo funciones itinerantes del Cinito Comunitario en distintas colonias, con proyecciones de películas como Coco, El libro de la vida y Frankenweenie, para acercar el cine a los barrios y fortalecer el vínculo cultural con la comunidad.

Durante la última semana se realizarán desfiles, procesiones y la caminata Despertar de las Ánimas, para concluir el 3 de noviembre con una verbena cultural en Villas de San Juan, donde se reunirán música, danza y color en un ambiente festivo.

El Festival de la Muerte es organizado por el Instituto Cultural de León con el apoyo de distintas dependencias e instituciones educativas y culturales. Con esta programación, el Instituto busca fortalecer la vida cultural del municipio y mantener viva la tradición del Día de Muertos.