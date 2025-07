“Casi fuera delegado de Santa Ana Pacueco”

Pénjamo, Guanajuato. “Han sido muchos reportes de la delegación de Santa Ana Pacueco”, así lo dijo la alcaldesa Yozajamby Molina Balver, tras mencionar la posible salida Javier Zaragoza delegado de dicha delegación, hermano del síndico municipal Ramiro Zaragoza y papá del responsable de un medio de comunicación digital que cotidianamente hace señalamientos contra el municipio.

La Presidenta de Pénjamo Yozajamby Molina Balver, informó que desafortunadamente no existe diálogo con Javier Zaragoza delegado de Santa Ana Pacueco, este último guarda una relación de parentesco directo con el síndico Ramiro Zaragoza.

Yozajamby Molina, expuso que se tienen que tomar decisiones en conjunto con el cabildo y la ley la faculta para hacer una destitución “evidentemente de parte de mi persona hay una pérdida de confianza, porque no existe esa comunicación, entonces cuando no existe esa comunicación y pierdes la confianza, pues se va reflejar en que no hayan buenos resultados”.

Hay que enfatizar que Javier Zaragoza desde que tomó el cargo, ha estado haciendo señalamientos a través de la página de noticias de su hijo y a la par el síndico Ramiro Zaragoza, también ha estado insistiendo en diversos temas contra la administración morenista que representa, detallando que lo que “jamás” señaló porque fue “voluntad del pueblo”, fue la llegada de su hermano como encargado de la delegación más grande de Pénjamo.