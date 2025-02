Caravana “Conmigobernadora” y corredor biológico en Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato. El alcalde de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro y la Gobernadora Libia Dennise García, llevaron a llevó a cabo el evento denominado “Conmigobernadora”, además de poner en marcha el corredor biológico.

La Gobernadora Libia Deniss García y Adolfo Alfaro de manera conjunta escucharon a la ciudadanía; en la plaza de armas del municipio y otros funcionarios del gobierno estatal, pusieron a disposición de los dobladenses los diferentes servicios que se ofrecen por parte del Estado.

La Gobernadora señaló que, cuando comenzó la administración instruyó al gabinete que no los quería detrás de un escritorio, sino en las calles escuchando las necesidades de la gente de Guanajuato, es por eso que con estas caravanas “Conmigobernadora”, la gente me vuelve a ver, y no solo durante la campaña.

“Aquí estamos para servirles y aquí voy a estar yo de manera personal, escuchándolos, atendiéndolos, canalizando sus peticiones; porque a veces queremos hablar directamente con la gobernadora, así que aquí estoy y aquí me voy a quedar a escucharlos”, dijo la Mandataria Estatal.

Libia Dennise Gracias se sentó en un módulo de atención y escuchó a varios dobladenses que canalizó, atendió las peticiones, quejas y gestiones, que le hicieron de viva voz.

La Gobernadora dijo que en las caravanas se pueden gestionar cerca de sesenta trámites, que van desde educación, registró civil, escrituras, licencia de manejo, además de la tarjeta rosa.

Para finalizar la mandataria estatal reiteró que estás caravanas se llevarán a cabo en cada uno de los cuarenta y seis municipios del Estado, en donde ella personalmente estará atendiendo a la ciudadanía guanajuatense.

Por parte del gobierno de Adolfo Alfaro también ofreció información sobre sus servicios públicos, además, la recabación de datos para dar seguimiento a temas rurales, de desarrollo económico y social.

Dan arranque al Corredor Biológico

Durante la gira de trabajo por este municipio, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en compañía del Presidente Municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, se reunieron con productores agrícolas de Manuel Doblado, para dar arranque al Corredor Biológico, como parte del Macroproyecto Hidrológico MD.

Las acciones del Corredor Biológico incluyen la plantación de 20 mil árboles en la zona de impacto de este gran proyecto.

“Celebro que en esta tarea de fortalecer el campo guanajuatense, el Gobierno Municipal de Manuel Doblado, y su alcalde, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes estén realizando un extraordinario trabajo. Testimonio de ello es el Macroproyecto Hidrológico, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la gestión del agua y prevenir inundaciones en la región”, dijo la Gobernadora.

Este es un proyecto vital para Manuel Doblado, ya que tiene el objetivo de prevenir y proteger de inundaciones y afectaciones a más de 11 mil hectáreas de tierras de cultivo, y a 10 comunidades.

“En el Gobierno de la Gente valoramos el trabajo de la gente del campo, porque ustedes cuentan con nuestro apoyo, y haciendo equipo con el Municipio vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Manuel Doblado”, apuntó Libia Dennise.

Con la nueva etapa del Macroproyecto Hidrológico MD se busca: mitigar el riesgo de inundaciones por desbordamiento del Río Turbio, Arroyo Isabelota, Arroyo Machigüis y Arroyo La Ladera; además de reconstruir y desazolvar presas para lograr una mayor captación de agua; y rehabilitar los canales de riego para conseguir mayor eficiencia y menor consumo de agua.

