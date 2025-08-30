Carambola en Mariano J. García deja lesionados y daños materiales en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un accidente vial tipo carambola ocurrido la mañana de este sábado en Irapuato dejó varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El percance se registró en la colonia Benito Juárez.

El choque involucró a cuatro vehículos

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana del sábado, en la calle Mariano J. García casi esquina con Saltillo, donde cuatro vehículos terminaron involucrados en el choque múltiple.

Testigos señalaron como presunto responsable a un conductor de un vehículo negro, quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad al momento del percance.

Una hora después del accidente, elementos de Tránsito Municipal y Policía Preventiva acudieron al lugar para atender la situación, brindar apoyo a los lesionados y coordinar las maniobras de retiro de vehículos.

Varias personas resultaron heridas en el incidente y fueron trasladadas a hospitales cercanos para su valoración médica.